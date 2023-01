Um diese zwei Ordnungen gehts: SIA ‹142: Wettbewerbe› und ‹143: Studienaufträge›

Aufruf zur Stellungnahme Aktuell werden die Weichen für die Zukunft des Wettbewerbs gestellt. Die SIA-Ordnungen ‹142› und ‹143› befinden sich in der Vernehmlassung. Bis zum 28. Februar können alle Stellung nehmen. 23.01.2023 09:00

Alle fünf Jahre werden die SIA-Ordnungen überprüft. Dies ist reglementarisch so festgelegt. Jetzt sind die Ordnungen ‹142: Wettbewerbe› und ‹143: Studienaufträge› an der Reihe. Im Hinblick auf die Revision wurden auch die «Ziele der Nachhaltigkeit» sowie die «Fortschritte auf dem Gebiet der Informationstechnologie» berücksichtigt, wie es vonseiten SIA heisst. Bedeutet: Wie verhält sich der Wettbewerb zur Klimakrise? Und beispielsweise: Wie wird digital juriert? Bei der Beantwortung dieser Fragen hat sich der SIA von einem Grundsatz leiten lassen, den er auch für die Durchführung von Verfahren einfordert: «So wenig wie möglich, so viel wie nötig.» Schlanke Verfahren sind der Kommission nach wie vor ein Anliegen, die Planerinnen und Planer werden es ihr danken. Vor allem steht «die Baukultur», nun mit der ‹Erklärung von Davos› in den Ordnungen verankert. Das Meiste bleibt wie es war. Zurecht? Oder verkennen die revidierten Ordnungen die Krisen der Gegenwart? ###Media_2### Die Vernehmlassungsentwürfe liegen online zur Prüfung bereit. Bis zum 28. Februar kann jede und jeder mit einem Formular Änderungen vorschlagen – im Wortlaut. Nach dem Ablauf der Frist werden diese elektronisch zusammencollagiert. Eine Arbeitsgruppe geht die Vorschläge dann Punkt für Punkt durch und erarbeitet eine neue Fassung. Diese wird wiederum der Öffentlichkeit vorgelegt, mit der Möglichkeit zur Einsprache. Bei den Wettbewerbsordnungen sei die Beteiligung durch Büros und Verbände jeweils gross, sagt Laurindo Lietha vom ‹Fachbereich Ordnungen› beim SIA. Der Aufruf richte sich vor allem, aber nicht ausschliesslich an Fachleute. Eine breite Beteiligung sei durchaus gewünscht!...