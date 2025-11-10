Jan Mulder und Sjoerd Zonderland kommen aus der Küche von Herzog & de Meuron. Seit sich die zwei Niederländer selbstständig gemacht haben, sind sie mit ihren Büros in Zürich und Amsterdam äusserst erfolgreich.

Endlich steht das Modell der neuen Boval-Hütte in Zürich, es hätte fast nicht ins Auto gepasst. Gebaut hat es Jan Mulder in Amsterdam, wo er wohnt und arbeitet. In die Schweiz gefahren haben es die Eltern von Sjoerd Zonderland. Er wiederum hat seinen Lebensmittelpunkt zurzeit in Zürich. Gedient hat das Modell nur zur Aufnahme von Fotos für die Abgabepläne. Zu sehen ist heute das erstrangierte Projekt im Schaufenster des Büros Mulder Zonderland. Im selben Raum arbeitet ein befreundeter Bäcker, der auch ein Café betreibt. Es ist nur mit einem Vorhang vom Architekturbüro getrennt. Es stört die zwei Architekten nicht, denn bei Herzog & de Meuron haben sie auch mit 40 andern Personen in einem Büro gearbeitet. An Wochenenden wird sogar ein Teil des Büros dem Gastrobetrieb zugeschlagen. Von null auf hundert Sjoerd Zonderland und Jan Mulder haben in Delft studiert, kennen­gelernt haben sie sich aber erst bei Herzog & de Meuron in Basel. Der eine arbeitete dort sieben Jahre, der andere drei. Man lerne dort, in Prozessen und Varianten zu denken. Jedenfalls bekamen sie eine Anfrage von Freunden für ein Wohnhaus in Lörrach. Mulder arbeitete von Amsterdam aus, weil sie dort ein weiteres Projekt, einen Hausanbau, realisieren konnten. Mit den ersten gemeinsamen Wettbewerben in der Schweiz merkten sie, wie gut sie zusammen entwerfen können. Es habe «klik» (niederländisch) gemacht. Obwohl das erste Haus bezogen ist, haben sie es noch nicht fotografieren lassen. Denn es geht dort um die Integration des Hauses in den Hang. Noch ist der Neubau zu wenig eingewachsen, das Haus noch zu wenig Teil der Umgebung. Architektur als Teil der Landschaft zu verstehen, wird ihnen später auch beim Wettbewerb für die Boval-Hütte einen Vorteil verschaffen. Supereffizient Naiv seien sie in die Selbstständigkeit gestartet, ohne Plan. Es läuft trotzdem: In Lörrach können sie...