Bei ihrem ersten Wettbewerbserfolg besuchten wir sie in ihrem Atelier. Kaum berichteten wir über den nächsten Erfolg in Safenwil, schlagen Bislimi Engel Architekten erneut zweimal zu: in Seewen und in Hallwil.

In der letzten Ausgabe von Hochparterre Wettbewerbe (5/2025) berichteten wir über die Erweiterung der Schule Safenwil – bereits der zweite Wettbewerbserfolg von Bislimi Engel Architekten nach dem Kindergarten Bannfeld, der Anfang 2025 Anlass für einen Atelierbesuch war. An der Vernissage in Safenwil erzählten sie, dass noch zwei Entscheide ausstünden. Kurz darauf kam die Nachricht aus Schwyz mit dem ersten Rang beim Schulhaus Seewen-Feld. Und bevor wir online reagieren konnten, folgte bereits der nächste Entscheid: Auch der Wettbewerb für den Neubau der Tagesstrukturen Hallwil ging an das junge Team. Schon ein Wettbewerbserfolg ist schwierig genug – vier in Serie sind bemerkenswert. Ein Risiko, das aufging In Seewen suchte die Gemeinde Schwyz einen Neubau für sechs Primarschulklassen, drei Kindergartenklassen und Tagesstrukturen, mit Mehrfachnutzung für Öffentlichkeit und Vereine. Die neue Schule sollte gemeinsam mit der benachbarten Anlage Krummfeld eine Einheit bilden, darum auch die hohen Anforderungen an die städtebauliche Setzung. Das Wettbewerbsprogramm verlangte ausdrücklich, alle Nutzungen in einem Gebäude unterzubringen. Zwei Beiträge – darunter jener von Bislimi Engel – wichen davon ab und teilten das Programm auf zwei Bauten auf: ein Primarschulhaus und ein Kindergartenpavillon. Die Jury liess diese Abweichung zu; die Trennung von Kindergarten und Schule sei kein Nachteil und betrieblich gut umsetzbar. Vor allem aber erkannte sie den städtebaulichen Mehrwert und empfahl schliesslich einen der angekauften Beiträge zur Weiterbearbeitung, Bislimi Engel landeten damit auf dem ersten Rang. ###Gallery_1###Der Schlüssel liegt also im Städtebau. Während viele Projekte mit grossen Solitären operierten und versuchten, deren Volumen mit Vor- und Rücksprüngen zu zähmen, entschieden sich Bislimi Engel Architekten für zwei längliche, leicht z...