Die Aufstockung um zwei Geschosse entspricht 180 zusätzlichen Zimmern. Archivbild: Ville de Genève, modifiziert

Im Genfer Stadtteil Saint-Jean will die Fondation HBM Jean Dutoit ihre Wohnbauten um zwei Geschosse aufstocken. Dazu lanciert sie einen Architekturwettbewerb.

Die drei siebengeschossigen Wohnzeilen an der rue De-Miléant und an der rue Jorge-Luis Borges enthalten 154 Wohnungen und stammen aus den späten 1940er-Jahren. Mit der Aufstockung soll das Angebot an preisgünstigen Wohnungen erweitert werden, von heute 640 Zimmer auf ca. 820 Zimmer. Der Fokus liegt dabei auf kleineren Wohnungen (40% 3-Zimmer, 35% 4-Zimmer, 25% 5-Zimmer nach Genfer Zählweise). Im Zuge der Erweiterung sollen die Gebäude thermisch saniert und die Wohnqualität für alle Bewohner*innen verbessert werden.

Das Programm umfasst:

– die Aufstockung um zwei Geschosse,

– eine Erweiterung durch Balkone an den südöstlichen Längsfassaden (unbeheizter Raum),

– die Neugestaltung der gemeinschaftlichen Aussenräume.

Mitmachen!

Mit den Angaben zu Kostenrahmen und Durchschnittsfläche sind die Rahmenbedingungen eng, aber präzise gesetzt. Die statischen Voraussetzungen für eine Aufstockung in Holz- oder Stahlbau sind gegeben. Der Wettbewerb geht von einer klaren Haltung im Umgang mit dem Bestand aus und verspricht, typologische Ansätze und konstruktive Lösungen zu liefern, die auch andernorts verwendet werden könnten. Grund genug, mitzumachen.