15. März: Jugendarchitektur- wettbewerb ‹Zukunft Oper›
Im Rahmen des Jugendarchitekturwettbewerbs ‹Zukunft Oper› entwickelten die Jugendlichen Visionen für den Sechseläutenplatz und das Opernhaus der Zukunft. Am 15. März werden die besten Eingaben ausgezeichnet.
Zwischen Opernhaus und Zürichsee soll ein neues Gebäude mit Begegnungsraum und Aussichtsterrasse entstehen. Bevor die architektonische Planung einsetzt, hat das Opernhaus Zürich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren aus dem Kanton Zürich eingeladen, ihre Perspektiven einzubringen. Im Rahmen des Jugendarchitekturwettbewerbs ‹Zukunft Oper› entwickelten die Jugendlichen Visionen für den Sechseläutenplatz und das Opernhaus der Zukunft. Rund 700 Kinder und Jugendliche haben sich am Wettbewerb beteiligt und über 350 Projekte eingereicht. In einer Ausstellung vom 9. bis 17. März werden die eingereichten Entwürfe im Baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ) sowie online präsentiert. Eine fachkundige Jury zeichnet die überzeugendsten Projekte im Rahmen einer Preisverleihung am Sonntag, 15. März 2026, um 15.00 Uhr aus. Vergeben werden drei Jurypreise in den Alterskategorien 10–12, 13–16 und 16–18 Jahre. Darüber hinaus wird ein Publikumspreis verliehen.
Jugendarchitekturwettbewerb ‹Zukunft Oper›
Preisverleihung am Sonntag, 15. März um 15 Uhr in der Baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ), Limmatstrasse 53, Zürich, Werkhalle im 1. Stock.
Jury-Mitglieder
Matthias Schulz (Intendant Opernhaus Zürich), Peter Wuffli (Präsident Stiftung Zukunft
Opernhaus & Mitglied des Verwaltungsrates der Opernhaus Zürich AG), Beat Pahud (Amtschef
Hochbauamt Kanton Zürich und Kantonsbaumeister), Anna Schindler (Direktorin
Stadtentwicklung Stadt Zürich), Sebastian Bogatu (Technischer Direktor Opernhaus Zürich),
Manuela Leonard (Content Creatorin und Markenbotschafterin), Anja Adam (Co-Leitung Foyer
Public Basel), Michael Volle (Opernsänger), Heinz Schlegel (Rektor BBZ)