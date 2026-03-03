Zwischen Opernhaus und Zürichsee soll ein neues Gebäude mit Begegnungsraum und Aussichtsterrasse entstehen. Bevor die architektonische Planung einsetzt, hat das Opernhaus Zürich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren aus dem Kanton Zürich eingeladen, ihre Perspektiven einzubringen. Im Rahmen des Jugendarchitekturwettbewerbs ‹Zukunft Oper› entwickelten die Jugendlichen Visionen für den Sechseläutenplatz und das Opernhaus der Zukunft. Rund 700 Kinder und Jugendliche haben sich am Wettbewerb beteiligt und über 350 Projekte eingereicht. In einer Ausstellung vom 9. bis 17. März werden die eingereichten Entwürfe im Baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ) sowie online präsentiert. Eine fachkundige Jury zeichnet die überzeugendsten Projekte im Rahmen einer Preisverleihung am Sonntag, 15. März 2026, um 15.00 Uhr aus. Vergeben werden drei Jurypreise in den Alterskategorien 10–12, 13–16 und 16–18 Jahre. Darüber hinaus wird ein Publikumspreis verliehen.