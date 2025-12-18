Die Fensterfronten machen Stadt und Fluss erlebbar. (Foto: Losys) Fotos: p-4

Die Überbauung Reussinsel III fügt sich gut zwischen Reuss und Bahngleisen ein. Die moderne Fenstertechnik eröffnet der Bewohnerschaft den Blick auf Natur und Stadt, ohne dass sie etwas davon hört.

Redaktion Hochparterre 18.12.2025 16:00

Auf der einen Seite fliesst die Reuss – beständig, als könnte ihr nichts etwas anhaben, und doch in steter Bewegung. Auf der anderen Seite sind es Züge und Autos, die am zentral in der Stadt Luzern gelegenen Gebäude vorbeiziehen, ebenfalls immer in Bewegung. Mal schneller, mal langsamer. Die lang gezogene Wohnüberbauung Reussinsel III ist seit 2024 die Konstante zwischen Fluss und Gleisen. Es ist das dritte und abschliessende Projekt der AXA Investment Managers Schweiz AG auf dem ehemaligen Industrieareal. 2006 und 2008 realisierte die Vermögensverwalterin auf dem schmalen Landstreifen zwischen der Reuss und der stark frequentierten Bahnlinie bereits zwei Wohngebäude mit insgesamt 57 Mietwohnungen. Nun kamen nochmals 64 Wohnungen, verteilt auf sechs Geschosse, hinzu.





Durch die wellenartige Gestaltung entstanden in der Nordfassade spezielle Winkel.

Die grossen Fenster nehmen die direkt angrenzenden Gleise auf.

Das Architekturbüro Scheitlin Syfrig richtete die Reussinsel III bewusst nicht nur auf den naturnahen Flussraum aus, sondern nahm auch die urbane Umgebung auf: Die 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen sind beidseitig orientiert, mit Wohn- und Schlafzimmern gegen die Reuss im Norden und den Küchen Richtung Süden. Selbst Balkone haben die meisten Wohnungen auf beide Seiten hin. Die durchgehende Balkonschicht bietet Privatsphäre, während grosszügige Fensterfronten die Gegensätze zwischen Stadt und Fluss direkt erlebbar machen. Mit der Entwicklung, Produktion und Montage der rund 2800 Quadratmeter Fensterfläche war EgoKiefer beauftragt. «Alle Fenster sind Spezialanfertigungen, bei denen das gesamte Know-how von EgoKiefer zum Einsatz kam», erzählt Kundenberater Jürg Edelmann. Die einzelnen Elemente mussten teilweise fast neun Quadratmeter gross sein – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Gewicht. Gleichzeitig brauchte es besonders gute Wärmedämm- und Schallschutzwerte, um den behördlichen Vorgaben trotz der dominierenden Glasfronten zu entsprechen. Das alles musste grösstenteils aus Sicherheitsglas bestehen, im Hinblick auf das hindernisfreie Wohnen schwellenlos montiert werden und im Erdgeschoss maximalen Einbruchschutz bieten.





Die Wohnüberbauung Reussinsel III in Luzern liegt zwischen Reuss und Bahngleis.

Das verwendete Holz/Aluminium-Fenster ist dank technischer Details jeder Anforderung gewachsen.

EgoKiefer sei einer der wenigen Fensterbauer gewesen, die sich den hohen Ansprüchen überhaupt gestellt hätten, sagt Projektleiter Özgür Kösker vom verantwortlichen Totalunternehmer p-4. «Neben den technischen Anforderungen gehörten dazu auch die herausfordernde Logistik vor Ort mit engen Zugangswegen sowie die Vorgaben zu Materialherkunft und Transportwegen für die angestrebte Gold-Zertifizierung des SNBS-Hochbau-Labels für nachhaltiges Bauen.» Die Ansprüche erfüllte EgoKiefer mit der Kombination zweier dreifach verglaster Holz/Aluminium-Systeme: Ego®Allstar für öffenbare Elemente, Ego®Selection für Festverglasungen. Bei Letzteren liess sich dank der flächenbündigen Ausführung eine erhöhte Glasstärke und damit eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung realisieren. Mit seiner dunkelgrünen, glatt-matten Pulverbeschichtung nimmt sich der Aluminiumrahmen zurück, während der dunkel gefärbte Holzrahmen aus Naturfichte im Innern für eine angenehme Wohnatmosphäre sorgt – beides Sonderfarben, die EgoKiefer speziell auf den Kundenwunsch abgestimmt hat. «Wir sind froh, dass wir uns bei diesem Projekt auf eine bewährte Schweizer Firma verlassen konnten, mit der wir immer sehr gute Erfahrungen gemacht haben», sagt Projektleiter Özgür Kösker. Ganz abgeschlossen ist das Projekt noch nicht: Im Rahmen einer zehnjährigen Garantie begleitet EgoKiefer den Unterhalt und die Wartung der Fenster in der Wohnüberbauung Reussinsel III auch zukünftig – und trägt damit weiter zu einer beständigen Ruheoase bei.