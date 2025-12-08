Die Fassade der Schlosserei H. Burkhardt in Delsberg Fotos: Patrick Zemp

In Delsberg setzt das Gebäude einer Schlosserei ein ästhetisches und technisch ausgeklügeltes Statement für langlebige Fassaden in der Industriearchitektur.

Redaktion Hochparterre 08.12.2025 16:00

Wolkig und unregelmässig kontrastiert die Naturfaser- Oberfläche den rohen Sichtbeton und verleiht dem Gebäude der Schlosserei H. Burkhardt in Delsberg einen unverwechselbaren Charakter. Dieses Zusammenspiel von Material und formaler Gestaltung der Fassade eröffnet einen überraschend sinnlichen Zugang zu der ansonsten funktionalen Werkhalle. Fenster und Fassaden übernehmen in der Architektur eine zentrale Rolle: Sie schützen das Innere, regulieren Licht und Klima und prägen das Erscheinungsbild wesentlich. Gerade bei Industriegebäuden ist die Herausforderung gross, Anforderungen an die Funktionalität mit gestalterischer Qualität zu vereinen.





Im Zusammenspiel mit dem rohen Sichtbeton zeigt das Naturfaserdekor von Argolite seine charakteristische Oberflächenstruktur.

Die Fassade der Schlosserei H. Burkhardt in Delsberg

Das Projekt in Delsberg zeigt, wie der Spagat gelingt: mit belastbaren und ästhetisch differenzierten Materialien – und das, ohne Kompromisse in Bezug auf Langlebigkeit und Wartung einzugehen. Das beim Schlossereigebäude eingesetzte ‹High Pressure Laminate› (HPL) von Argolite basiert auf einer formstabilen und witterungsbeständigen Kompaktplatte. «Dank einer speziellen Beschichtung, die UV-Strahlen weitgehend neutralisiert, ist ‹Argolite Kompakt Outdoor› für den Aussenbereich geeignet», sagt Stephanie Waltisperg von Argolite in Willisau. Dass die Farben und die Oberflächenstruktur dauerhaft licht- und wetterbeständig bleiben, ist ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit. Zudem lassen sich Graffiti und natürliche Verschmutzungen mit Ethanol oder Aceton unkompliziert entfernen, was die Pflegeleichtigkeit erhöht. «Wir bieten ein Material, das ästhetische Ansprüche und technische Anforderungen gleichermassen erfüllt», führt Stephanie Waltisperg aus. «Die Herausforderung war, eine Platte zu entwickeln, die robust und langlebig ist, gleichzeitig aber auch eine ungewöhnliche und natürliche Haptik und Optik bietet.»





Jede HPL-Platte hat ein unregelmässiges und damit individuelles Muster.

Funktional und ästhetisch

Die Verarbeitung des Naturfaserdekors erfolgte durch die ebenfalls in Delsberg ansässige Firma Docourt + Renaud, die mit ihrem Know-how die präzise und fachgerechte Montage sicherstellte. Argolite ist der einzige Schweizer Hersteller von HPL mit einem Outdoor-Sortiment, das für vertikale und horizontale Anwendungen geeignet ist. So kann die Innenraumgestaltung nahtlos in den Aussenbereich erweitert werden, was auch dem Projekt in Delsberg sichtbar zugutekommt.

Neben der gestalterischen Qualität legt Argolite grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Produktion in der Schweiz sichert die regionale Wertschöpfung, und die hohe Qualität der Materialien trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Auf diese Weise können Renovationszyklen verlängert und Ressourcen geschont werden. Das Schlossereigebäude in Delsberg zeigt beispielhaft, wie Industriearchitektur durch den gezielten Einsatz von Argolite-Fassadenplatten funktional und zugleich ästhetisch anspruchsvoll gestaltet werden kann.



