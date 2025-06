Das Hilti-Innovationszentrum mit der umgebauten Beleuchtung Fotos: Jens Ellensohn

Die Liechtensteiner Werkzeugherstellerin Hilti achtet auf energieschonenden Betrieb. Dazu gehört auch das Licht. Im Innovationszentrum in Schaan sorgten bis vor Kurzem Leuchtstoffleuchten für eine angenehm helle Arbeitsumgebung für 400 Mitarbeitende. Die Leuchten wurden 2015 von der Firma Zumtobel entworfen. Sie sind waagrecht an einem Arm unterhalb von schwebend aufgehängten Akustik-Deckenplatten angebracht und leuchten nach allen Seiten. Matte Glaselemente streuen das Licht der eingebauten Leuchtstoffröhren und sorgen für eine helle Atmosphäre und blendfreies Licht. Nach zehn Jahren galt es, die Leuchtmittel zu ersetzen. Die Leuchtkörper selbst sollten jedoch bestehen bleiben. Es wäre schade gewesen, die formschönen, an die Architektur angepassten Leuchten zu entfernen, und hätte überdies auch Ressourcen vernichtet: Immerhin hängen im Gebäude insgesamt 1750 dieser Decken-Leuchtarme. Im Sinn der Kreislaufwirtschaft suchte Hilti zusammen mit Zumtobel eine Lösung, um die Beleuchtung des Innovationszentrums zu erneuern. Um die Leuchten zu erhalten, wurde Zumtobel damit beauftragt, ein neues Leuchtmittel auf LED-Basis zu entwickeln, das in die bestehenden Leuchten eingebaut werden kann. Konstruiert wurden die Leuchten für Leuchtstoffröhren.





Detail der Deckenleuchte

Individuell steuerbare Lichtstimmung im Innovationszentrum

Die Konstruktion war eine technische Herausforderung: Es galt, die neue Lichtquelle LED, die ein anderes Licht als eine Leuchtstofflampe erzeugt, in die bestehenden Leuchten einzufügen. Dafür konstruierte Zumtobel ein Sanierungsmodul, das LED-Streifen in eine Lichtoptik einkoppelt und über Lichtleiterplatten lenkt. Es ging also nicht nur darum, ein Einbaumodul zu finden, sondern gezielt mit den Eigenschaften des neuen Leuchtmittels LED zu arbeiten, um eine noch bessere Beleuchtung der Arbeitsräume zu erreichen. Der Leuchtenkorpus zeigt sich nach dem Umbau (wie schon zuvor) gleichmässig erhellt. Ohne sichtbare Lichtquelle strahlt das Licht blendfrei nach allen Seiten ab. Die Farbtemperatur der Leuchten konnte dank des Updates verbessert werden.





Einpassen der neuen LED-Leuchtelemente in die bestehenden Leuchten

Es wird eine homogene Lichtstimmung von 4000 Kelvin erzeugt, auch wenn die Leuchten gedimmt sind. Mit den Leuchtstoffröhren war dies noch nicht möglich. Die Leuchten für Arbeitsplätze und Verkehrszonen waren zuvor mit verschiedenen Röhren bestückt, um unterschiedliche Lichtstärken zu erreichen. Heute erlaubt eine Lichtsteuerung, die Beleuchtungsstärke flexibel zu regulieren. Das verbessert nicht nur die Lichtstimmung, sondern senkt den Energieverbrauch der LED-Beleuchtung zusätzlich. Es wird erwartet, dass der Verbrauch im realen Betrieb nochmals deutlich unter dem Wert der Anschlussleistung liegt. Zumtobel montierte im Werk Lichtoptik, Einbaurahmen und Konverter. Die Funktion der Umbausets wurde geprüft und bei der Auslieferung wurde eine Umbauanleitung mitgeliefert. Das neue Leuchtmittel ist geprüft, konform und hat ein Typenschild. Somit erfüllt es die Kriterien der Produkthaftung und bekommt wegen des sparsameren Leuchtmittels auch eine bessere Umweltbewertung. Marken- und patentrechtlich gibt es auch keine Probleme, da es sich um einen Umbau einer Leuchte vom selben Hersteller handelt.





Montage der angepassten Leuchten

Doch wie saniert man ein so umfassendes Beleuchtungssystem unter laufendem Betrieb? Die 1750 Leuchten wurden in 32 Etappen umgerüstet, sodass jeweils nur eine kleine Gruppe Mitarbeitende betroffen war und auf einen anderen Arbeitsplatz ausweichen musste. Zurück im Büro, profitieren sie nun von der präziseren Steuerung der Leuchtelemente.



