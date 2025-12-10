Die individuell angepasste Beleuchtung von Louis Poulsen soll bei den Gästen den Eindruck erwecken in einem ruhigen Rückzugsort für den Sommerurlau anzukommen.

Redaktion Hochparterre 10.12.2025 16:00

Sommerhaus mit Hafenflair Auf einer Insel mitten im Hafen von Kopenhagen steht das 25hours Hotel ‹Paper Island›. Das Lichtkonzept der Innenräume inszeniert skandinavische Sommerhausstimmung mitten in der Stadt. 10.12.2025 16:00

Die Insel Christiansholm im Hafen von Kopenhagen, jahrhundertelang von Industrie und Marine genutzt, hat sich in den letzten Jahren unter dem Namen Papierinsel zu einem pulsierenden Stadtviertel gewandelt. Neben einem Kulturzentrum, einer Wohnüberbauung und verschiedenen gastronomischen Angeboten bietet das 25hours Hotel ‹Paper Island› seit Sommer 2024 ein spezielles Übernachtungserlebnis. Die Architektur des Neubaus stammt von der dänischen Firma Cobe, die Innenarchitektur hat das schwedische Büro Stylt entworfen, für das Lichtkonzept zeichnet der dänische Hersteller Louis Poulsen verantwortlich. ###Media_4### ###Media_3### ###Media_2### Das Hotel hat 128 Zimmer, davon sechs mit eigenem Aussenbereich, hinzu kommen Meetingräume im Erdgeschoss, ein asiatisches Restaurant und eine Rooftop-Bar mit 97 Sitzplätzen. Die Gestaltung der Räume erinnert an ein skandinavisches Sommerhaus: Holzvertäfelungen, ruhige Farbpaletten und Ausblicke über das Wasser schaffen ein Ferienhaus-Feeling mitten im urbanen Flair der Hafenanlage. Diesen Kontrast nimmt auch die Beleuchtung von Louis Poulsen auf. Das Lichtkonzept sorgt für Sichtbarkeit und Stimmung. Im Empfangsbereich mischt sich die Hafenatmosphäre mit urbaner Eleganz, in den Zimmern unterstützt die Inszenierung das Gefühl von Ruhe. Die Leuchten greifen nicht nur die Architektur auf, sondern nehmen auch Bezug auf das maritime Umfeld und das industrielle Erbe der Insel. Eingesetzt hat Louis Poulsen Klassiker wie die ‹PH Artichoke›, ‹VL 38› und ‹VL Studio›. Speziell angepasste Versionen liefern spezifische Lichtakzente in den öffentlichen Bereichen, Zimmern und Aussenräumen. ###Media_5### ###Media_6### «Louis Poulsen liefert nicht einfach ein Standard-Paket, sondern individuell angepasste Lösungen, die genau dort wirken, wo Ruhe, Design und Identität zusammenkommen», erklärt Vanessa Nica...