Der Ersatzneubau an der Wylerringstrasse in Bern von Rykart Architekten Fotos: Damian Poffet

Die Fassade eines Ersatzneubaus an der Wylerringstrasse in Bern besteht aus Mineralit, harzgebundenen Polymerbetonplatten und Keramikplatten. Sie geben dem langen Gebäude Struktur und Identität.

Redaktion Hochparterre 12.01.2026 15:55

«Unser Ziel ist es, dass die Fassade am Schluss genauso gut aussieht wie auf der Visualisierung», sagt Tobias Krehl, Mitinhaber von Auvero Fassadensysteme. Krehl nennt seine Firma einen «One-Stop-Fassadenpartner», der Leitspruch lautet ‹Fassaden einfach gemacht›. «Wir übernehmen gemeinsam mit den Architekturbüros den gesamten Prozess einer hinterlüfteten Fassade: von der richtigen Wahl der Bekleidung über die Kostenschätzung und die Lösung anspruchsvoller Details bis zur Ausschreibung, der Terminplanung und der Koordination der Lieferung.»





Die Keramikplatten verleihen dem Gebäude in Bern durch die gewellte Oberfläche seine Identität.

Querschnitt durch die hinterlüftete Fassade

Einen Teil dieser Dienstleistungen hat das Büro Rykart Architekten aus Liebefeld für einen Ersatzneubau an der Wylerringstrasse in Bern in Anspruch genommen. Die Bausubstanz des Gebäudes aus dem Jahr 1976 hielt den heutigen Anforderungen nicht mehr stand und sollte durch einen zeitgemässen, nachhaltigen Neubau ersetzt werden. Im westlichen Perimeter ist ein Pflegezentrum untergebracht, im östlichen Teil sind 34 Mietwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen entstanden. Das Erdgeschoss bietet Platz für ein Quartierzentrum, eine Kindertagesstätte und das öffentliche Restaurant des Pflegezentrums.

«Mit der Fassade wollten wir dem 110 Meter langen Gebäude Struktur verleihen und der benachbarten Bahnlinie etwas entgegensetzen», erklärt die bei Rykart zuständige Architektin Anja Brocks. Die Architekten entwarfen einen Raster aus horizontalen und vertikalen Linien. Keramikplatten und Fenster füllen die Zwischenräume aus. Mit Unterstützung von Auvero entschieden sich die Planerinnen für Terrakottaplatten und Elemente aus Polymerbeton. Diese enthalten keinen Zement und erfüllten die ökologischen Anforderungen der Bauherrschaft. Die Keramikplatten wiederum kennzeichnen mit unterschiedlichen Farbnuancen die verschiedenen Nutzungen und verleihen dem Neubau durch die gewellte Oberfläche seine Identität.





Terrakottaplatten und Elemente aus Polymerbeton wechseln sich im Raster der Fassade ab.

Auvero hat die Polymerbeton-Elemente in der Schweiz bereits an mehreren Objekten verbaut. «Die Fassadenelemente sind individualisiert und nicht Standard. Sie werden montagefertig angeliefert, auf der Baustelle kann nichts mehr daran geändert werden», sagt Tobias Krehl. Daher trauten nicht alle Unternehmen sich die Montage zu. Das grosse Format der Mineralit-Elemente führte denn auch zu Herausforderungen mit dem Kran. Für die zweite Bauetappe wurden die Dimensionen angepasst, was die Anzahl der benötigten Elemente verdoppelt und den Liefertermin dadurch nach hinten verschoben hat. Auvero sprach mit den Herstellern, der Architektin und der Bauherrschaft und organisierte die Lieferung neu. Der Einbezug aller Beteiligten sorgte dafür, dass Mehrkosten und Verzögerungen gemeinsam gehandhabt wurden. «Wir übernehmen von Anfang an Verantwortung», sagt Tobias Krehl. «Wenn ein Fassadenpartner wie Auvero bereits in der Entscheidungsphase miteinbezogen wird, können Schnittstellen definiert, technische Details klarer gelöst, Prozesse transparenter geplant und Kosten verlässlicher eingeschätzt werden.» Die Gesprächsbereitschaft aller Parteien habe zu einvernehmlichen Lösungen geführt. Und wie gefällt ihm das Resultat? «Es hat meine Erwartungen übertroffen», freut sich Krehl. «Die Fassade sieht noch schöner aus als auf der Visualisierung.»