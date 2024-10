Stahl und Stein zeichnen dieses Bad aus.

Redaktion Hochparterre 17.10.2024 16:00

Im Bad starten wir den Tag und beenden ihn. Deshalb braucht es dort viel Ruhe, sanftes Licht, sinnliche Materialien und wenig Schnörkel. Kurzum: klassisches und zeitloses Design, an dem sich Augen und Hände tagtäglich halten können. Die neue Armaturenlinie ‹ONO- E› von KWC bietet klare Linien, einfache Formen, edle Oberflächenverarbeitung – und das in einheitlicher, reduzierter Designsprache. ‹ONO-E› ist die erste vollumfängliche KWC-Linie fürs Premiumbad, die komplett aus Edelstahl besteht. Sie basiert auf der Vorgängerlinie ‹ONO›, wurde aber im Design weiterentwickelt. Charakteristisch für ‹ONO-E› sind Material und Design. Die Geometrien sind maximal reduziert. Die Hebelmischer etwa bestehen nur aus einem 35 Millimeter starken Zylinder und einem Rohr – damit sind sie schlanker als jede andere KWC-Badarmatur. Zum Material: Die Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne bestehen aus reinem Edelstahl, ihre Oberflächen sind wahlweise radial gebürstet oder verchromt. Durch die Bürstung kann etwa die runde Form des Zylinders betont werden. Und weil der Edelstahl eine ganz eigene Wirkung hat, wird die Armatur zum Schmuckstück des Bades. Der besonders reine Stahl schafft den Spagat zwischen sinnlich und technisch.





Inszenierte Sinnlichkeit: Die Armaturen sind der Schmuck eines jeden Bades.

KWC fokussiert schon seit Längerem auf Edelstahl. Die Überlegung dahinter: Was sich in der Gastronomie und in öffentlichen Sanitärbereichen schon längst etabliert hat, macht auch im privaten Badezimmer Sinn. Edelstahl steht wie kaum ein anderes Material für Langlebigkeit. In Kombination mit der KWC-Homebox, der unter Putz verbauten Mischmodul-Linie, entsteht ein Premium-Duschsystem mit intuitiver Bedienung. Die Präzision in der Verarbeitung zeigt nicht nur die Qualitätsansprüche des Unternehmens, sondern ist auch eine Reverenz an den Produktionsstandort Schweiz: Seit mehr als 100 Jahren produziert KWC die Bad- und Küchenarmaturen für private Haushalte in Unterkulm. Das ist nicht nur für den Werkplatz Schweiz interessant, sondern auch für Architektinnen und Architekten, die Spezialanfertigungen verlangen: Der direkte Kontakt zu den Konstrukteurinnen und Machern von KWC ver- kürzt den Weg zur massgeschneiderten Armatur, die etwa in Farbe oder Form den Wünschen der Kundschaft entspricht.





Im Bad spielen nicht nur Material, Form, Farbe und Komfort zusammen, sondern auch Technik und Verarbeitung.

Klare Linien, einfache Formen, edle Oberflächen – das macht ‹ONO-E› aus.

Edelstahl ist aber nicht nur edel, sondern auch nachhaltig. Das Metall ist bleifrei und setzt kein Nickel frei. Da die Oberfläche durch die Bearbeitung selbst entsteht, braucht es nicht zwingend chemische Prozesse wie Verchromen oder Beschichten. Und schon bevor der Edelstahl zur Armatur gegossen wird, ist er zu grossen Teilen rezykliert. Nach dem Ende seiner Lebenszeit kann er wieder zu 100 Prozent in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. Edelstahl bietet Bakterien keinen Nährboden und ist somit besonders hygienisch. Für Sauberkeit sorgt auch der fast unsichtbar eingebaute Perlator. Dieser Einsatz im Ausgussrohr ist in alle Richtungen um sieben Prozent verstellbar, was weniger Wasserspritzer bedeutet.

Längst ist das eigene Bad seiner ursprünglichen Funktion entwachsen. Es ist eine Wohlfühloase. Für eine maximale Entspannung müssen Material, Form, Farbe und Komfort, aber auch Technik und Verarbeitung zusammenspielen. Dieses Miteinander führt bei ‹ONO-E› zu hochwertigen und einfach benutzbaren Lösungen, die modulartig kombinierbar sind.

Die Hebelmischer bestehen nur aus einem 35 Millimeter dicken Zylinder und einem Rohr – schlanker als jede andere KWC-Badarmatur.





Aufgeräumt: ‹KWC-Homebox› heisst die unter Putz verbaute Mischmodul-Linie.

Die Rubrik Werkplatz ist eine Kooperation von Hochparterre mit ausgesuchten Firmen und Institutionen des Werkplatzes Schweiz.