Mehrfamilienhaus an der Moosstrasse in Zürich Foto: Silvano Pedrett

Redaktion Hochparterre 30.09.2024 16:00

An der Moosstrasse im Zürcher Quartier Wollishofen steht seit diesem Sommer ein Neubau mit 28 «schmucken, hochwertig ausgebauten Wohnungen», die beweisen, wie durch clevere Grundrisse «aus wenig Raum grosse Möglichkeiten entstehen». So schreibt die Internetplattform Miezh.ch und preist im Weiteren das «stimmige Farb- und Materialkonzept» der Wohnungen an. Bis das Haus an der Moosstrasse aber so weit war, gab es viel zu tun für das Planungsteam. Das bereits fertiggestellte Gebäude stand zum Verkauf und bekam mit der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site einen neuen Besitzer. Die Grundbemusterung hatte schon stattgefunden, die neue Bauherrschaft verlangte nun aber ein neues Konzept und damit eine neue Bemusterung. Beide Termine fanden im Rahmen der Ausstellung für Bäder und Platten der Firma Hug Baustoffe in Volketswil statt. «Zusammen mit der Bauherrschaft konnten wir die Oberflächen und Farben im Massstab 1:1 anschauen und besprechen», so Matthias Nagel vom zuständigen Büro Nagel Architektur & Baumanagement aus Winterthur. Vor allem der Präsentationstisch leistete gute Dienste. «Alle Beteiligten konnten sich selbst ein Bild davon machen, wie die verschiedenen Materialien sich anfühlen.»





Der Bemusterungsprozess in den Ausstellungen der Firma Hug Baustoffe bietet viele Vorteile und Lösungen aus einer Hand.

Sämtliche Keramik in den Badezimmern an der Moosstrasse stammt aus dem umfangreichen Sortiment von Hug Baustoffe. «Von der Idee bis zum Objekt ist der Weg meist länger und komplizierter als zunächst erwartet», weiss auch Dominik Rieder, Geschäftsführer bei Hug Baustoffe. Aus diesem Grund stellt das Unternehmen Fachspezialisten für Planung, Umsetzung und Logistik zur Verfügung, die bei der Auswahl der Materialien helfen, Mengen ermitteln, Kosten berechnen und Offerten erstellen. «Auf Basis langjähriger baufachlicher Erfahrung bieten wir Unterstützung und Beratung bei jedem Projekt - in Architektur und Bauwesen, für Investorenkreise, Baubehörden und Privatkundschaft», sagt Dominik Rieder.



Badezimmer an der Moosstrasse in Zürich Foto: Silvano Pedrett

Seine Firma - ein inhabergeführtes Schweizer Handelsunternehmen - unterhält Baumaterialabhollager, Handwerkershops und Ausstellungen für Bäder, Platten und den Gartenbau an insgesamt elf Standorten im Wirtschaftsraum Zürich. In diesem Sommer wurde in Elsau bei Winterthur ein zusätzlicher Standort eröffnet, im Oktober wird ein weiterer in Altendorf SZ folgen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktsortiment für Hoch- und Tiefbau, Gips- und Trockenbau, Innenausbau sowie Holz-, Dach- und Fassadenbau. «Mit dieser Vielfältigkeit können wir der Kundschaft alles aus einer Hand bieten», so Rieder. Architekt Matthias Nagel kennt diesen Service seit Längerem und erinnert sich gerne an die Begleitung beim anspruchsvollen Bemusterungsprozess für das Projekt Moosstrasse. Gleichzeitig hat sein Büro bei der Umsetzung profitiert von der Verfügbarkeit der Materialien, von exakten Lieferfristen und von der Flexibilität der Firma Hug, wenn mal eine kurzfristige Änderung vonnöten war.



Die Rubrik Werkplatz ist eine Kooperation von Hochparterre mit ausgesuchten Firmen und Institutionen des Werkplatzes Schweiz.