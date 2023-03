Die Farben der Fliesenserie ‹Classics Tide› sind von weitläufigen Küstenlinien inspiriert.

Redaktion Hochparterre 13.03.2023 17:31

Im französischen Nirgendwo, zwischen endlosen Landstrassen und Feldern, rinnt die Quelle der Meuse aus der Erde. Ihr zaghaftes Plätschern lässt nicht vermuten, dass sie 874 Kilometer weiter nördlich als stolzer Strom ins Rheindelta mündet. Dazwischen schlängelt sich La Meuse wie ein nasses Band durch die Landschaft. Belgiens Grenze ignorierend, durchfliesst sie Wallonien und Flandern, um schliesslich dem südlichsten Zipfel der Niederlande Kontur zu verleihen. Hier trifft die Maas, wie sie nun heisst, auf die einstige Industriemetropole des Landes: Maastricht. Rund um die Stadt gibt es mehrere Steinbrüche, manche sind bis heute in Betrieb. Der Fluss hat die Böden mit Sedimenten gespeist. Ideale Bedingungen für einen Ort, der lange als Zentrum der industriellen Keramikproduktion galt. Heute gibt es nur noch ein Unternehmen, das hier Fliesen entwickelt, designt und produziert – es ist das einzige im ganzen Land.

Auch das Farbspektrum lässt Gestaltungsspielraum: kontrastreich oder monochrom, warm oder kühl, subtil oder auffällig.

Royal Mosa fertigt seit 135 Jahren Fliesen aus Sand und Ton, fast 90 Prozent seiner Rohstoffe bezieht das Unternehmen aus den Steinbrüchen der Region. Mit seinem grossen Sortiment an Boden-, Terrassen-, Fassaden- und Wandfliesen ist es in über 50 Ländern präsent. Nun hat es mit ‹Classics Tide› eine neue Serie von Wandfliesen auf den Markt gebracht. «Unsere bestehenden Produkte zeichnen sich durch grosse technische Präzision aus, was man ihnen auch ansieht», sagt Ivo Mertens, Marketingmanager von Mosa. Im Unterschied dazu vermittelt die neue Serie einen handwerklichen Eindruck. So haben Ingenieure im Maastrichter Werk einen eigenen technischen Prozess entwickelt, um die Glasur auf die vorgebrannten, bemalten Kacheln aufzubringen. Dadurch variiert die Dicke der Glasur. Der so entstehende visuelle Effekt ist einfach: Lichtreflexionen lassen die Farbe unter dem Glas immer wieder anders aufleuchten, was für eine lebendige Textur sorgt.

Die rechteckigen Fliesen lassen sich vertikal, horizontal, versetzt, linear oder als Fischgratmuster anordnen.

Bereits 2008 entschied das Unternehmen, seine Produktion auf das Cradle to Cradle-Prinzip auszurichten. Seither erreichte der Grossteil aller Kollektionen das Gold-Zertifikat, auch die Serie ‹Classics Tide›. Damit ist Mosa Fliesenherstellern weltweit voraus. «Um den Gold-Standard halten zu können, müssen wir laufend neue Lösungen finden», so Mertens. «Die Zertifizierung hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und ist noch anspruchsvoller geworden». Dass Mosa mit reinen, natürlichen Rohstoffen aus der Gegend arbeitet, erwies sich dabei als Vorteil. Sie sondern keinerlei toxische Stoffe ab und sind VOC-frei.

Verschiedene Tiefenebenen im Glas sorgen für lebendige Oberflächenstrukturen.

Obwohl die Kacheln wie handgepresste Lehmkörper wirken, ist ihr Erscheinungsbild zeitgenössisch.

Das kompakte Format von 10 x 20 Zentimetern macht ‹Classics Tide› zu einem flexiblen Baustein der Raumgestaltung. Die Rechtecke lassen sich vertikal, horizontal, versetzt, linear oder in einem Fischgratmuster anordnen – ideale Voraussetzungen, um in öffentlichen Räumen oder der Gastronomie zum Einsatz zu kommen. Obwohl die Kacheln wie handgepresste Lehmkörper wirken, ist ihr Erscheinungsbild zeitgenössisch. Anders als handgefertigte Exemplare, lassen sie sich mit ihren geraden Rändern präzise verlegen und mit anderen Modellen kombinieren. Das Designteam hat für jede Farbe eine Reihe passender Bodenfliesen aus der ‹Core Collection›ausgewählt. «Architektinnen und Architekten schätzen das modulare Konzept sehr», sagt Ivo Mertens. Verschiedene Onlinetools auf der Website helfen bei der Planung und beim Entwerfen des Musters. Die Serie umfasst zehn Farbtöne: Serene White, Fog Grey, Blue Mist, Bone, Sand, Charcoal Grey, Blush, Rust, Sage und Forest Green. Sie erinnern an eine der zahlreichen niederländischen Küstenlinien, die vom Wetter und seiner Launenhaftigkeit gefärbt werden. Wie das Wasser wird auch die Glasoberfläche der Kacheln zur Leinwand des Lichts.