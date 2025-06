Die Ruhezone mit der Wandleuchte Andar und Massivholzliegen von Jörg Boner (Foto: Hof Weissbad AG)

Redaktion Hochparterre 16.06.2025 16:00

Das neue Bade- und Saunahaus des Hotels Hof Weissbad ist von Wald umgeben. Der Blick durch die grossen Fenster und das Holz, mit dem das Zürcher Architekturbüro Op-arch den Bau ausgekleidet hat, bringen die Natur spürbar ins Innere. Das zweigeschossige Haus ist ganz aus Tanne gezimmert, mit viel Glas eingekleidet und mit einer gezackten Hülle versehen. Drinnen gibt es drei Saunen, Kneippbecken, Ruheräume, einen Fitnessraum, ein Natur-Schwimmbecken, ein beheiztes Sprudelbad und eine Lounge, davor lässt es sich auf der Liegeterrasse verweilen. Für die Beleuchtung sorgen die Produkte der Firma Schätti. Ihre Lichtstärke bringt das Weisstannenholz in den Innenräumen zum Leuchten. «Die Lichtmenge beeinflusst die Wahrnehmung der Materialien», sagt Thomas Schätti, CEO von Schätti Leuchten. Im Badehaus meint das in erster Linie die Wärme des Holzes, in Szene gesetzt durch die Abstrahlung der Wandleuchten. In Verbindung mit dem Material kommt wiederum die Stärke der Leuchte zur Geltung.





Die Cafeteria mit der Deckenleuchte ‹Circular C› und Möbeln von Karimoku New Standard (Design Jörg Boner) (Foto: Hof Weissbad AG)

Die Deckenleuchte ‹Circular Po› sorgt in den Nassräumen für die Atmosphäre. (Foto: Hof Weissbad AG)

«Die Bühne gehört der Weisstanne», sagt Designer Jörg Boner. Er hat die verwendeten Leuchten für Schätti entworfen und sie als Lichtplaner im Hof Weissbad auch eingesetzt. Entsprechend kennt er die Vorteile der Produkte bis ins Detail. In den Aufenthaltszonen setzt Boner Leuchten in einem hellen Sandton ein, die sich dem Raum anpassen und ihn gleichzeitig aufwerten. Als Kontrast zum grünen Aussenraum haben die Deckenlampen ein elektrolytisch vernickeltes Finish – dies eine Variation der Standardprodukte. «Die Oberfläche gibt den Leuchten eine heterogene Struktur. Sie erhalten einen bestimmten Glanz, sind aber nicht kitschig», erklärt Boner. Seit zwölf Jahren erweitern und optimieren er und Schätti die Kollektion laufend. Inzwischen ist es eine ganze Familie von Leuchten, mit denen sich ganze Räume ausstatten lassen. Die Kollektion bietet für jede Lichtaufgabe eine Leuchte, die formal in eine umfangreiche Produktfamilie gehört. «Eine solche Vielfalt mit einem gemeinsamen formalen Ausdruck gibt es selten», sagt Boner und erklärt so auch den anhaltenden Erfolg der Kollektion.





Die Produktfamilie bietet für jede Aufgabe eine Leuchte. (Fotos: Felix Wey)

Ein weiterer Grund für den Erfolg ist die Farbpalette. Schätti-Leuchten gibt es in verschiedenen Grau- und Weissabstufungen sowie in ein paar wenigen Farben. Die neutralen Töne in diversen Variationen passen sich leicht den Räumen und Architekturen an. Laut Thomas Schätti seien Anfragen mit Spezialwünschen bezüglich der Farbwahl selten. Und Jörg Boner meint: «Ehrlich gesagt, bin ich verblüfft, dass die Palette schon so lange so gut funktioniert.» Für die Palette spielt Schätti seinen Vorteil als Metallwarenhersteller aus. Alle Leuchten sind komplett aus Metall, die Farbe wird in der eigenen Lackiererei aufgetragen. Das erlaubt die grosse Vielfalt an Farbtönen. «Unsere Leuchten übernehmen ihre Rolle, aber drängen sich nicht auf», sagt Thomas Schätti. So funktionierten die Leuchten zum einen in zeitgenössischen Bauten und zum anderen auch in denkmalgeschützter Architektur. Seine Firma positioniert Thomas Schätti an der Schnittstelle zwischen dem Objekt- und dem Wohnbereich, als flexibler Nischenanbieter. «Wir bieten auch Bemusterungen an oder kommen bei den Planerinnen und Planern zur Beratung vorbei.» Wer es digitaler mag, findet die Schätti-Leuchten-Produkte samt allen Lichtdaten im Downloadbereich der Schätti-Leuchten-Website oder im Schweizer Lichtplanungsprogramm Relux. Dort lassen sich die Leuchten direkt in digitale Planungen integrieren und die Lichtmengen präzise berechnen.





Das Badehaus des Hotels Hof Weissbad (Foto: Peter Tillessen)

Die Rubrik Werkplatz ist eine Kooperation von Hochparterre mit ausgesuchten Firmen und Institutionen des Werkplatzes Schweiz.