Der grüne Mantel lässt das Gebäude mit dem Hintergrund verschmelzen. (Visualisierung: Nightnurse Images)

Bei Chiasso ist die Erneuerung des Einkaufszentrums Serfontana im vollen Gang. Seine Betonfassade soll zukünftig hinter einem grünen Vorhang verschwinden, der sich mit den Jahreszeiten verändert.

Redaktion Hochparterre 04.12.2025 16:00

In Morbio Inferiore bei Chiasso öffnete ‹Serfontana›, das erste Einkaufszentrum des Tessins, 1974 die Tore. Hier, nahe der Landesgrenze, finden sich fast alle Schweizer Einzelhandelsketten an einem Platz, gleich neben der Autobahn, mit einem grossen Parkplatz. Wie in den 1970er-Jahren üblich, hatte das Zentrum eine geschlossene Betonfassade, die das kleinteilige Landschaftsbild der Region um Chiasso auffällig unterbrach. Nur die Tafeln mit den Ladennamen verrieten, was sich in dem grossvolumigen Gebäude verbarg.





Um das Einkaufserlebnis heutigen Standards anzupassen, wurde die Mall neu gestaltet. (Visualisierung: Nightnurse Images)

Nun steht eine grosse Erneuerung des gesamten Shoppingcenters an. Den Wettbewerb für den Umbau haben TK Architekten aus Zürich gewonnen. Unter laufendem Betrieb wird das Center seit Januar 2024 innen und aussen erneuert, die Eröffnung ist auf März 2027 geplant. Wichtig ist dabei nicht nur die zeitgemässe Anpassung der Läden und Verkehrsflächen für die Kundschaft im Innern, sondern auch die energetische Ertüchtigung. Als Massnahme gegen die Hitze erhält das Einkaufszentrum einen grünen Mantel, der auch die Fernwirkung des Gebäudes verändern wird: Statt als Fremdkörper mit geschlossener Betonfassade hervorzutreten, verschmilzt er eher mit dem Hintergrund. Das Projekt ist gross: Insgesamt werden rund 2320 Quadratmeter Fassade bepflanzt, was fast neun Tennisplätzen entspricht.





Das Fassadennetz wird auf der neu angebrachten Metallkonstruktion montiert. (Foto: Hydroplant)

Ein grünes Erscheinungsbild erfordert ausgeklügelte Technik. (Foto: Hydroplant)

Drei Seiten des Gebäudes werden mit einer Fassadenbegrünung ausgestattet, die Hydroplant konzipiert und ausführt: Pflanzen ranken sich an einem flächig mit einem Abstand über die Fassaden gespannten Stahlnetz in die Höhe. An der Süd- und Westseite wachsen die Kletterpflanzen aus Trögen im Zwischengeschoss. An der Nordseite beim Eingang stehen die Tröge auf dem Boden, ausserdem gibt es dort eine Unterbepflanzung aus Stauden und Kleinsträuchern. Sie verstärken den üppig-grünen Eindruck und funktionieren zusätzlich als Wurzelbodenschutz. Für ausreichend Wasser in der warmen Jahreszeit sorgt eine Bewässerungsanlage, die im Winter entleert und abgestellt ist. Damit nicht zu viel gegossen wird, regeln Flüssigkeitssensoren den Wasserverbrauch. Für das grüne Erscheinungsbild sorgt also auch ausgeklügelte Technik.

In logistischer Hinsicht ist der Aufbau der Fassadenbegrünung komplex. Die Stockwerke werden laufend erneuert. Das Fassadennetz, das sich über die gesamte Fläche zieht, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der neu angebrachten Metallkonstruktion vor der Fassade montiert werden. Ist es einmal fest verspannt, lässt sich nichts mehr von aussen hineinbringen; alles muss über das Gebäude angeliefert werden. Das klappt bei Kleinteilen – jedoch die grossen und schweren Pflanztröge müssen mittels Kran vor der Stahlkonstruktion und dem Netz positioniert werden. Gefüllt sind sie mit einem speziellen Substrat, das Wasser speichert und den Wurzeln genug Platz bietet. Zugleich muss überschüssiges Wasser – im Tessin kommt es häufig zu Starkniederschlägen – schnell abfliessen können, damit die Tröge nicht zu schwer werden und die Pflanzen nicht im Wasser stehen.





Die Erscheinung verändert sich mit den Jahreszeiten. (Visualisierung: Nightnurse Images)

Die Gärtnerei hat nicht alle Pflanzen neu geliefert, einige wurden von anderen Orten umgetopft. Die Pflege erledigt Hydroplant in Zusammenarbeit mit einem lokalen Unternehmer. Die Pflanzenwahl ist nicht nur auf den Wasserverbrauch ausgerichtet, sondern soll die Fassade zum Leben erwecken und die lokale Biodiversität stärken. Dabei verändert sich das Gebäude mit den Jahreszeiten: Verschiedene Kletterpflanzen blühen zu unterschiedlichen Zeiten, Blätter spriessen, verfärben sich und fallen ab, andere bleiben ganzjährig grün. Die abwechslungsreichen Verlockungen des Einkaufszentrums widerspiegeln sich sozusagen im vielfältigen und attraktiven Fassadendschungel.