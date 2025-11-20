Der Neubau des Schulhauses Lochacker von Wyss + Santos Architekten Fotos: Derek Li Wan Po

Die sanierte Fassade des Schulhauses Lochacker in Reinach nutzt die energetischen und ästhetischen Qualitäten von Ton. Die fugenlos gesetzten Riemchen bringen dem Gebäude eine taktile Dimension.

Redaktion Hochparterre 20.11.2025 16:00

«Ton ist seit Jahrtausenden der bedeutendste Baustoff», sagt Reto Aregger und liefert auch gleich die Erklärung: «Tonprodukte sind natürlich, bieten ein komfortables Raumklima und überzeugen bauphysikalisch durch Speicherfähigkeit und gute Dampfdiffusion. Zudem punkten sie ökonomisch durch Langlebigkeit und geringen Sanierungsbedarf.» Reto Aregger ist Produktmanager bei der Firma AGZ Ziegeleien. Als Projektleiter verantwortete er auch die Sanierung des Schulhauses und der Turnhalle Lochacker im basellandschaftlichen Reinach. Das Projekt beweist die besagten Qualitäten von Ton und nutzt zudem dessen ästhetisches Potenzial. Für die Architektur und die Materialwahl war das Basler Büro Wyss +Santos zuständig. Nach intensiver Recherche entschied es sich für eine fugenlose Riemchenfassade, die den Gebäuden eine belebte und taktile Dimension gibt.





Bei der fugenlosen Riemchenfassade steht der Stein im Mittelpunkt.

Die Fassade fügt die Trakte zusammen.

«Die Fassade verleiht dem Schulgebäude eine natürliche Hülle, betont die Proportionen und fügt die Trakte zusammen», sagt Marilí Santos Munné. Die Methode, Riemchen für die Fassade fugenlos zu verarbeiten, ist in der Schweiz nicht üblich. Anders in Belgien und den Niederlanden. Gemeinsam mit Vandersanden, dem dort beheimateten Partnerunternehmen, können AGZ Ziegeleien viel Erfahrung und ein umfangreiches Sortiment anbieten. «Die Koordination von Planung, Verarbeitung und Lieferung erforderte eine intensive Betreuung», sagt Reto Aregger. Die Riemchen als schlanke Alternative zu Klinkersteinen bedeuten zusätzlichen Raum für die Wärmedämmung und schonen das Budget. Während Fugen und Farben das Erscheinungsbild von Gebäuden mitprägen, steht der Stein bei fugenlosen Fassaden im Mittelpunkt. «Der Fassadengestaltung mit Sichtstein sind kaum Grenzen gesetzt, weder in Bezug auf Farben, Haptik oder Formen, noch hinsichtlich Verarbeitung», so Aregger.

Für den gewünschten Effekt beim Schulhaus Lochacker war die exakte Verarbeitung der Riemchen essenziell. Fugenlose Mauern sind in Belgien und den Niederlanden ausgesprochen beliebt; umgesetzt wurden sie beispielsweise beim König-Baudouin-Stadion in Brüssel im Jahr 2000. Maximal fünf Millimeter breite Fugen reichen, um die Toleranzen keramischer Riemchen aufzunehmen. So entsteht ein zeitgemässes Erscheinungsbild, ohne dass die warme Ausstrahlung handgeformter Verblender verloren geht.





Zeitgemässes Erscheinungsbild mit warmer Ausstrahlung

Im Treppenhaus sorgen Vollsteine im Lochverband für zusätzliches Licht.

Zum Einsatz kamen zwei Produkte von Vandersanden: Der helle Verblender ‹Perla› basiert auf einem weissbrennenden Ton aus dem deutschen Westerwald. Eine zusätzliche weisse Besandung verleiht ihm seinen strahlenden Farbton. Der graue Verblender ‹Quartis› kombiniert denselben Ton mit regionalem Löss. Durch die Zugabe grauer Sande auf der Oberfläche entsteht der gewünschte Farbton. Die charakteristische Maserung der Sichtfläche ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Besandung und dem Werfen des Tonballens in die Form. Jeder Stein ist ein Unikat und verleiht der Fassade einen lebendigen, natürlichen Charakter. Integriert in die Riemchenfassade, wurden im Treppenhaus der Schule auch Vollsteine im Lochverband verwendet, was in diesem Bereich zusätzliches Licht ins Gebäude bringt. Das sanierte Ensemble wurde vom Hochbauamt des Kantons Basel-Landschaft mit dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) ausgezeichnet. Auf dem begrünten Dach steht eine Photovoltaikanlage, und im gesamten Bau hat man auf natürliche Materialien gesetzt. «Unsere Kundschaft vertraut auf unsere ökologischen Produkte», erklärt Reto Aregger und verweist damit auf eine weitere Qualität des Baustoffs Ton.



Die Rubrik Werkplatz ist eine Kooperation von Hochparterre mit ausgesuchten Firmen und Institutionen des Werkplatzes Schweiz.