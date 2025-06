Im Herbst 2024 eröffnete Roche vor den beiden Türmen das Forschungs- und Entwicklungszentrum bestehend aus vier unterschiedlich hohen Bauten.

Im Pharma Research and Early Development Innovation Center – kurz pRED Innovation Center – in Basel bündelt die F. Hoffmann-La Roche AG seit letztem Jahr das Wissen aus verschiedensten Disziplinen an einem Ort: 1800 Forschende aus fast 60 Nationen arbeiten hier. Der von Herzog & de Meuron entworfene Gebäudekomplex vor den Roche-Türmen besticht aber auch selbst mit viel Innovation und sorgt so für eine optimale Forschungs- und Arbeitsumgebung. In den vier unterschiedlich hohen Bauten finden sich ein Konferenzzentrum mit Auditorium, eine Bibliothek, Schulungsräume, Büros und Labore. Grosszügige, zentrale Wendeltreppen verbinden jeweils zwei bis drei Stockwerke direkt und lassen so Arbeitsgemeinschaften mit 120 bis 180 Mitarbeitenden entstehen. Kollaborations- und Erholungszonen, die den Austausch und die Kreativität anregen, ergänzen diese ‹Neighborhoods›.





Die Zonierung zwischen den Forschungsarbeitsplätzen und hin zu den Büroarbeitsplätzen ist dank grosser Glasflächen fliessend.

Die Klimadecke mit weiss pulverbeschichteten Baffeln des Typs WKD-B150 kühlt oder heizt über entsprechend temperiertes Wasser und optimiert dank einer integrierten Akustikdämmung zugleich die Raumakustik.

Beim Grundausbau der Labor- und Büroflächen wurde auf maximale Flexibilität geachtet. So sind die statischen Vorinstallationen für Labormedien – zum Beispiel Ab- und Zufuhrleitungen für Druckluft oder CO₂ – so aufgebaut, dass die darunterliegenden Räume einfach für sich verändernde Arbeitsprozesse adaptiert werden können. Zum Kühlen und Heizen setzt man auf eine Klimadecke mit aktivierten Baffeln. Bei dieser sind die Elemente höher und damit grossflächiger als bei einer Lamellendecke, was eine höhere Leistung ermöglicht. Die Baffeln lassen zudem ausreichend Platz für Technik und dank einer rasterbasierten Anordnung für allfällige künftige Raumanpassungen. Entwickelt und produziert wurde die Baffeldecke von KST. Das Schweizer Unternehmen sorgt mit seinen individuell aufgebauten Kühl- und Heizdecken für ein gutes Raumklima und eine angenehme Akustik – beides Schlüsselfaktoren für moderne Arbeitsräume. Bei der Wahl der Lösung seien immer mehrere Faktoren wie branchenspezifische und technische Anforderungen, aber auch die Innenarchitektur entscheidend, so Beat Schönbächler, Geschäftsführer von KST.

«Die Anforderungen an Arbeitsräume sind für jedes Unternehmen anders. Mit unserem breiten Sortiment von klassischen Metalldecken über fugenlose Gips-Kühl- und -Heizdecken und stoffummantelte Deckensegel bis hin zu wohnlichen Nussbaum-Deckenlamellen schaffen wir darauf abgestimmt ein klimatisch optimiertes und akustisch angenehmes Raumambiente.» Die weiss pulverbeschichteten Aluminium-Baffeln im pRED Innovation Center erzeugen mit ihrer 45 Grad geneigten Anordnung eine spannende Dynamik. Eine integrierte Akustikdämmung sowie eine beidseitige Perforation optimieren zudem die Raumakustik. Für die Cafeteria wiederum wählte man aus optischen Gründen klarlackierte Aluminium-Baffeln, während im Auditorium mit Platz für 200 Personen und in der Bibliothek stoffummantelte Kühl- und Heizsegel das Raum- und Klangklima prägen. Insgesamt wurden verteilt auf 41 Stockwerke und 42 400 Quadratmeter Deckenfläche 500 Deckensegel sowie rund 143 000 Deckenbaffeln von KST verbaut.





Die durchgehende Baffeldecke von KST schafft eine Verbindung zwischen den Labor- und den Büroflächen.

Die jeweils zwei bis drei Stockwerke verbindenden Wendeltreppen und laborspezifische Technik machten über 1400 verschiedene Baffeltypen nötig.

Die grösste Herausforderung dabei war die Vielfalt an Baffeln, die unter anderem aufgrund der Wendeltreppen oder auch laborspezifischer, in die Decke integrierter Labortechnik gefragt war. «Gesamthaft haben wir für das pRED Innovation Center über 1400 individuelle Baffeltypen in unserer Manufaktur in Einsiedeln gefertigt», so Remo Müller, Bereichsleiter Engineering bei KST. Entscheidend dabei war ein enges, regelmässiges Abstimmen, um auch kurzfristige Planänderungen direkt in die Produktion einfliessen zu lassen. Dabei profitierte das Projekt auch von den kurzen Wegen: Die KST-Produkte werden zu 100 Prozent in Einsiedeln hergestellt. Dies ab Juli 2025 an einem neuen Standort in der Einsiedler Gewerbe- und Industriezone Kobiboden. Denn auch KST bündelt die Kompetenzen in einem Neubau und bekennt sich damit zum Standort Schweiz.



