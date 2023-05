Die Kollektion ‹Alterna koho› bietet Waschtischmöbel für jedes Familienbad. Fotos: Hanse Knödler

Redaktion Hochparterre 11.05.2023 14:35

Ein Bad im Stil des Entwurfs und nach den individuellen Bedürfnissen der Nutzerinnen einzurichten, ist zeitintensiv. Sanitas Troesch bietet neu die Gesamtlösung ‹Alterna koho› an: Die Elemente sind funktional und ästhetisch so aufeinander abgestimmt, dass sie unterschiedlichen Anforderungen entsprechen – und Innenarchitektinnen wie Architekten viel Zeit sparen helfen. Die Linie kombiniert neue und bestehende ‹Alterna›-Produkte. Hinter der Gesamtlösung steht die Idee, ein komplettes Angebot für das Badezimmer zu gestalten. Gemeinsam mit seinen Lieferanten hat das Produktteam auf die Kundenbedürfnis- se zugeschnittene, neue Produkte entwickelt und diese mit bestehenden Accessoires und Armaturen zur Gesamtlösung ‹Alterna koho› zusammengeführt. Im Zentrum steht der keramische Waschtisch ‹Alterna calea›, den es mit symmetrisch oder asymmetrisch angeordneten Abstellflächen gibt. Das dazu passende Möbelsortiment ist in zahlreichen Farben, Oberflächenmaterialien und Ausführungen erhältlich. «Die meisten Kunden gehen vom Waschtisch aus, wenn sie ihre Einrichtung auswählen», weiss Maurizio Venturini, Leiter Produktmanagement bei Sanitas Troesch.





Das Kernstück der Kollektion bildet der keramische Waschtisch ‹Alterna calea›.

Die kompakten Möbel und die kleinflächige Keramik eignen sich auch für beengtere Raumverhältnisse.

«Für ‹Alterna koho› haben wir bewusst auf Zierelemente verzichtet», sagt Venturini. Diese Reduktion lasse die Räume luftig und elegant erscheinen. Gleichzeitig kann man die Produkte einfacher kombinieren und auf die Vorlieben und das Bugdet der Kunden abstimmen. «Wir möchten auch Planerinnen und Architekten die Arbeit erleichtern.» Das ist etwa dann der Fall, wenn es um die engen Verhältnisse in einem Gäste- oder Zweitbad geht. «Mit den kompakten Möbeln und der kleinflächigen Keramik aus der ‹Alterna koho›-Gesamtlösung lassen sich Badezimmer auch auf wenigen Quadratmetern entwerfen», so Maurizio Venturini. Aber auch für grössere Familienbäder oder Nasszellen in Lofts biete ‹Alterna koho› die passenden Produkte.





Variante ‹Alterna calea S› mit Metallrahmen im Industrial Style.

Verzicht auf Zierelemente: ‹Alterna koho› wirkt luftig und elegant.

Was die ‹Alterna koho›-Gesamtlösung alles zu bieten hat, können sich Architektinnen, Innenarchitekten und Bauherren nach dem Sommer in Basel, Crissier, Köniz, Kriens, St. Gallen oder Zürich zeigen lassen. Und dann bis Ende Jahr in allen Ausstellungen – mit der neuen Badausstellung in Neuenburg sind es schweizweit 23 an der Zahl. Sie werden von hauseige- nen Architektinnen konzipiert und umgesetzt. Vor Ort lassen sich die verschiedenen Formen, Farben und Materialien begutachten, anfassen und vergleichen. Die Einrichtungsprofis von Sanitas Troesch helfen, die passenden Elemente zu finden, die zu den Grundrissen, zu den Bedürfnissen und zum Budget passen. Für Architektinnen und Innenarchitekten ist das vielfältige Angebot von ‹Alterna koho› auch ein guter Ausgangspunkt, um sich vertieft mit dem Thema Badezimmer und Wellness auseinanderzusetzen. «‹Alterna koho› hat nicht für jede Herausforderung des Lebens eine Antwort – aber für jedes Bedürfnis», sagt Maurizio Venturini mit einem Schmunzeln.