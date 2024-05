Ein- und ausgeschaltet wird die kleine Leseleuchte mit dem Wandtaster direkt über dem Nachttisch.

Die kleine Wandleuchte LINIjA Vario Beam ist gestalterisch so reduziert, dass sie in viele Hotelinterieurs passt. Mit feinen Einstellungsmöglichkeiten verhilft sie zum entspannten Lesen im Hotelbett.

Redaktion Hochparterre 20.05.2024 09:19

Klares Design und durchdachte Details zählen zu den Stärken der Firma Baltensweiler, die ihr Profil als Leuchtenmanufaktur seit Jahrzehnten im Markt behauptet. Entwicklung und Entwurf werden hier stets wie zwei Hände ineinander gefaltet – so entstehen stringente Leuchtenfamilien. Immer wieder werden einzelne Leuchtentypen aus solchen Familien aber auch weiterentwickelt. Neustes Beispiel dafür ist die Leseleuchte LINIjA Vario Beam.

Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Lichtplaner Martin Nievergelt für das Hotel Maistra 160 in Pontresina, ein Projekt des bekannten Bündner Architekten Gion Caminada. Nievergelt suchte nach einer einfachen Leseleuchte für die Wand oberhalb der Hotelbetten. Ihm gefiel die Schlichtheit der Leuchtenfamilie LINIjA von Baltensweiler: LINIjA besteht aus einem feinen Gestänge, das ein einfaches Röhrchen aus eloxiertem Aluminium hält – den Leuchtenkopf. Nichts mehr, nichts weniger.





Der Lichtstrahl der LINIjA Vario Beam hat eine angenehm warme Farbe.

Als Wandleute gab es LINIjA jedoch noch nicht. Diese Adaption führten der Lichtplaner und die Firma in engem Austausch aus. «Eine solche direkte und nahe Zusammenarbeit zählt zu unseren Stärken», sagt René Horath, Teil des vierköpfigen Designteams bei Baltensweiler. «Wir können rasch erste Prototypen in der Werkstatt nebenan herstellen. So entspinnt sich zwischen Theorie und Praxis ein iterativer Prozess – und wir nähern uns schrittweise der massgeschneiderten Lösung.»

Die LINIjA Vario Beam eignet sich sowohl für den Einbau in eine Holzwand wie auch in eine Gipswand. Den Einbau in die Wand schliesst eine Abdeckung aus Aluminium ab, ein quadratisches Plättchen – fertig. Der Lichtschalter wurde nicht in die Leuchte integriert, sondern ist als Wandtaster direkt über dem Nachttisch angebracht. So muss man sich nicht verrenken, um das Licht nach dem Lesen zu löschen.

Die Leuchte aus der Nähe: Reduziert gestaltet, fein gearbeitet.



Weiter überzeugt die LINIjA Vario Beam damit, dass sich der Lichtstrahl frei ausrichten lässt. An der Unterseite des Leuchtenkopfs ist ein kleiner Stift angebracht, mit dem sich der Ausstrahlungswinkel stufenlos verstellen lässt. Der Leuchtenkopf ist frei dreh- und schwenkbar. So lenkt man den Lichtstrahl genau dorthin, wo man ihn möchte, und die Augen danken es. Zudem ermöglicht die grosse Bewegungsfreiheit, das Licht an die Wand zu strahlen und so indirekt zu nutzen.

LINIjA Vario Beam

Entwicklung und Herstellung: Baltensweiler

Farbausführung: Aluminium eloxiert

Gestänge: Aluminium eloxiert

Abdeckung: Aluminium eloxiert

Lichtquelle: COB-LED

Steuerung: Bedienung via Wandtaster – Dimmen/Schalten

Lichtfarbe: 2700 K

CRI / Ra: min. 90

Ausstrahlwinkel: 13 – 69°

Lichtstrom: 425 lm

Nennleistung / Spannung: 7-8 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

«Eine Leuchte muss auch gut aussehen, wenn sie nicht leuchtet», pflegte Rosmarie Baltensweiler zu sagen, wie es im Buch «Rosmarie Baltensweiler – Design leben» gleich auf der ersten Seite heisst. Die LINIjA Vario Beam ist, wenn sie nicht leuchtet, sogar beinahe unsichtbar. Im materialbetonten Interieur der Hotelzimmer im Maistra sieht man die kleine Feine erst auf den zweiten Blick. Ihre grossen Momente sind schliesslich die ganz leisen, jene kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen.