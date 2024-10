‹Alterna alani› bietet hohe Flexibilität.

Redaktion Hochparterre 03.10.2024 16:00

Das Wort «Spa» entspringt dem gleichnamigen belgischen Kurort, der seit der Römerzeit für seine heilenden Mineralquellen bekannt ist. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Name zum Synonym für Entspannung und Wellness. Ein Spa-Erlebnis in den eigenen vier Wänden zu schaffen, entwickelt dieses Konzept weiter und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ein heimisches Spa bietet eine Oase und Erholung fernab vom hektischen Alltag und wird so zum Rückzugsort für Körper und Geist.

Dieses Ziel verfolgt auch das Design-Duo Steffensen & Würtz mit der Badmöbellinie ‹Alterna alani›. Seit 2010 arbeiten Pia Würtz und Thomas Steffensen aus dem dänischen Aalborg zusammen. Ihre Entwürfe überzeugen auf funktionaler, technischer und ästhetischer Ebene – funktionale Ästhetik und Charakter, die im Alltag einen Mehrwert schaffen.





Das Becken ist durch elegante Eckverbindungen raffiniert in das Möbel eingebettet.

Die Frage nach den Bedürfnissen im Badezimmer hat das Design-Duo bei der Entwicklung von ‹Alterna alani› geleitet. Aus dieser Fragestellung sind zum einen die beruhigenden gestalterischen Elemente wie die gerillte Front aus Echtholzfurnier oder Farblack entstanden. Ausserdem gelingt es dank eleganter Eckverbindungen, den Waschtisch in das Möbel einzubetten. Funktionale Details wie beispielsweise eine passende Abtropfschale als Einlage und ‹Tip-on›-Öffnung oder ‹Soft-close› bei Schubladen und Türen komplettieren das Design. Die geriffelte Front spielt dabei eine wichtige Rolle: Sie sorgt durch ihr spannendes Licht-und-Schatten-Spiel für einen wohnlichen Charakter. Zurückhaltender wirkt die Ausführung mit den flachen Frontflächen. Mit der Wahl von natürlichen Farben und Materialien bekräftigen Steffensen & Würtz ihre Vision und schaffen ein warm und wohnlich wirkendes Badmöbel. Für dieses harmonische Raumgefühl sorgen auch die zum Möbel passende Sitzbank und die Hoch- und Seitenschränke. Mit durchdachten Details wie den gerillten Fronten oder sanft schliessenden Schubladen bietet ‹Alterna alani› nicht nur optische, sondern auch haptische Reize.





Die glatten oder gerillten Fronten gibt es in matten Lackfarben – hier in Terracotta.

Die Wärme des Echtholzfurniers von ‹Alterna alani› im Badezimmer

Das Echtholzfurnier gibt es glatt oder gerillt.

Für Architektinnen und Planer ist die Badmöbellinie besonders spannend, da sie eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bietet. Es gibt die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Oberflächen, Farben und Montagemethoden – etwa die wandhängende Version oder die Variante mit Füssen – zu wählen. Nebst dem Echtholzfurnier gibt es die Möbel in diversen matten Lackfarben oder in supermatter Oberfläche – wahlweise mit gerillter oder flacher Front. Diese Flexibilität erlaubt es, massgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Projekte zu entwickeln.





Badmöbel, Hochschrank und Sitzbank formen ein stimmiges Gesamtbild.

Auch den Waschtisch schliesslich gibt es in zahlreichen Ausführungen mit symmetrisch oder asymmetrisch angeordneten Abstellflächen. Aus pflegeleichtem Corian gefertigt, erleichtert er den Badalltag. So funktioniert ‹Alterna alani› in verschiedenen Grössen und bietet auch für das meist kleinere Gästebad eine überraschende Lösung – auch da mit Spa-Gefühl.



