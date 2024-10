Lichtreflexe unterstreichen den Charakter des Materials.

Schliff und Finish bestimmen den individuellen Charakter jeder Edelstahl-Abdeckung. Das Oberflächenfinish beeinflusst die Reflexionsintensität und macht einen sanften Spiegeleffekt möglich, der die Farben der Umgebung aufnimmt. Das macht Edelstahl mit Holz, Stein, Glas, Beton, Aluminium und anderen Baustoffen kombinierbar. In der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur vereint die Firma Suter Inox Leidenschaft und Kompetenz und fertigt neben dem Feinschliff auch individuelle Küchenformen nach Kundenwunsch. So entstehen auch die neuen Angebote im Bereich Massanfertigung, aktuell ‹Xrange Black›, die neuste Ausführung der ‹Xrange›- Serie. Die im Kreuz geschliffene Oberfläche enthüllt die elegante Struktur des Edelstahls. Durch die perfektionierte Schleiftechnik lassen sich dem Material Nuancen entlocken, die mit Lichtreflexen spielen und den besonderen Charakter der Oberfläche unterstreichen. Die so aktivierten Spektralfarben altern nicht und sind lichtbeständig. Zudem bleibt der Edelstahl durch diese Verarbeitung gut erkennbar. Dank der geraden Linien bleibt die Oberfläche ruhig und behält ihre besondere Ausstrahlung.





Blick in die neue Filiale mit Ausstellung in Crissier VD (Foto: Hiris Images / CCHE)

Blick in die hauseigene Manufaktur.

Feinschliff für individuelle Küchenformen

Die Ausführung ‹Xrange Black› ist mit der ‹sTec›-Antifingerprint-Beschichtung erhältlich. Der farblose und transparente Überzug wird durch Wärme auf den Edelstahl aufgetragen und verbindet sich dabei dauerhaft mit der Oberfläche. ‹sTec› ist UV-beständig, lebensmittelecht und visuell und haptisch unauffällig. Die Beschichtung wirkt zudem wasser- und schmutzabweisend und sorgt für ein effizientes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance. Durch seine robuste und weitgehend korrosionsbeständige Beschaffenheit ist Edelstahl ein langlebiger und nachhaltiger Werkstoff, der sich zu 100 Prozent rezyklieren lässt. Die porenfreie Oberfläche lässt Bakterien keine Überlebenschance und ist zudem einfach in der Pflege und Reinigung. Dies bestätigen bakteriologische Untersuchungen, die einen klaren Vorteil gegenüber anderen Oberflächen wie Holz, Kunststoff oder Stein zeigen.





‹Xrange Black› zeigt die Edelstahlstruktur.

Von der Küchenabdeckung mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzt Suter Inox alles daran, die Visionen seiner Kundschaft zu realisieren. Mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl entstehen unverwechselbare Einzelstücke. Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von einer Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem Portfolio entwickelt. Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das Angebot ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungsräumen in Zürich und Crissier.



