V‑elements® ist zeitgemässes Aussenmobiliar für Plätze und Freiflächen. Fotos: Velopa

Redaktion Hochparterre 31.05.2022 09:00

Was ist Schönheit? Beim Aussenmobiliar in unseren zunehmend verdichteten Städten ist es die Balance aus zwei sich zunächst widersprechenden Dingen: Einpassung und Prägnanz. Was das konkret heisst, lässt sich in Zürich im Binz-Quartier begutachten. Auf dem Platz vor dem sogenannten Annexbau stehen blaue Sitzbänke und Abfalleimer. Am Gebäude schützt ein blaues Dach die Velos der Mitarbeitenden. Das Mobiliar ist reduziert gestaltet und einfach konstruiert. Form, Details und Farbe geben ihm bei aller Zurückhaltung einen starken Ausdruck. Bänke, Abfalleimer und Dach werden zu Elementen des kleinen Platzes, so wie die Bäume und Sträucher. Und doch werden sie als Teile eines Ensembles wahrgenommen.

Sie heissen ‹Akira›, ‹Toya› oder ‹Kondo› und sind Teile der Kollektion v‑elements®. Velopa lancierte die vom Produktdesigner Daniel Hunziker entworfene Kollektion 2020 als zeitgemässes Aussenmobiliar für Plätze und Freiflächen. Die reduzierte, japanisch inspirierte Gestaltung der Dächer, Bänke und Abfalleimer lässt sie elegant wirken. Gleichzeitig ermöglicht sie ihre Anwendung im heterogenen, öffentlichen Raum und vergrössert den Anwendungsradius.

Die Sitzbank ‹Toya› gibt es mit oder ohne Lehne.

Das modulare Dachsystem ‹Akira› schützt Velos und andere Dinge.

Die Elemente

Das modulare Dachsystem ‹Akira› schützt Velos und andere Dinge. Die markant geknickte Fläche ist aus farbig lackierten Aluminium-Verbundplatten. Die Stützen aus verzinktem Stahl verzweigen sich oben zur V-Form. Natürlich gibt es auch hier Notwendiges, wie Regenrinne und -rohr, Rahmenprofile oder Verschraubungen, nur treten sie nicht in Erscheinung.

Die Sitzbank ‹Toya› gibt es mit oder ohne Lehne. Sie setzt sich aus nur drei Grundbestandteilen zusammen: Rahmen, Traverse und Latten. Das lässt sie platzsparend lagern und einfach unterhalten. Beschädigte Latten lassen sich ohne Demontage der Struktur auswechseln. Sie bestehen aus lackiertem Schweizer Tannenholz, Rahmen und Traversen aus rezykliertem, feuerverzinktem Stahl. Die Grundstruktur kann in unterschiedlichen Längen aufgebaut und optional mit Armlehnen ergänzt werden oder mit einer Tast-Traverse auf Bodenniveau, an der sich sehbehinderte Menschen orientieren können. Die variable Rahmenhöhe kann ein Bodengefälle von bis zu fünf Prozent ausgleichen. ‹Toya› funktioniert mit verschiedenen Verankerungen, steht aber auch ohne stabil. Und sie erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG).

Den Abfalleimer ‹Kondo› gibt es als Einzelbehälter oder als Komplettsystem für verschiedene Abfallsorten.

Letzter Neuzuwachs der Kollektion ist der Abfalleimer ‹Kondo›. Zum Einsatz kommt er als flexible Entsorgungslösung, sei es als Einzelbehälter oder als Komplettsystem für verschiedene Abfallsorten wie etwa als PET-Flaschen‑, Alu- und Papiersammelstelle. Optional lassen sich die Behälter mit einem Aschenbecher oder dem flächenbündig integrierten Beuteldispenser ergänzen. Die organisch geformten Linien unterstreichen die charakterstarke Silhouette von ‹Kondo›.

Die Kollektion hat der Produktdesigner Daniel Hunziker entworfen.

Qualitätvolle Freiräume

Ein Freiraum – ob öffentlicher Platz, Firmengelände oder Hochschulcampus – lebt nicht von der Schönheit seiner Möblierung allein. Doch bestimmt diese mit, ob sich der Mensch an einem Ort wohlfühlt und positiv mit anderen Menschen interagiert. Velopa weiss das. Seit Jahrzehnten schafft das Unternehmen richtungsweisende Lösungen für Städte, Gemeinden, Unternehmen und Institutionen. Kompetenzen in Design, Metallbau, Mechanik und neuen Technologien haben Velopa in seiner über 80-jährigen Geschichte vorangebracht. Heute ist es das führende Unternehmen für mechanische und digitale Veloparkiersysteme, urbanes Aussenmobiliar, Zweirad- und Personenunterstände. Und achtet darauf, dass sich diese sowohl einpassen als auch einprägen.