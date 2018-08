Das Dach besteht aus acht Schichten, nach aussen ist die Kuppel mit Edelstahl verkleidet, nach innen mit Aluminium.

Katinka Corts 14.08.2018 11:08

Auf der Insel Saadiyat, einen halben Kilometer östlich des Hafens von Abu Dhabi, baut sich das Emirat einen neuen Kulturdistrikt – hier planen die namhaftesten Architekten unserer Zeit. In Jean Nouvels Louvre-Ableger wird die Mehrheit der 55 Gebäude unter einer imposanten Stahlprofil-Kuppel miteinander verbunden. Diese schafft zusammen mit dem das Museum umgebenden künstlichen See ein eigenes Mikroklima und spendet allem voran Schatten. Durch das komplexe Muster der achtschichtigen, im Durchmesser 180 Meter messenden Kuppel, gelangt nur noch ein geringer Anteil des Tageslichts bis hinab zu den einzelnen Museumsgebäuden und dem zentralen offenen Platz. «Insbesondere auf Saadiyat Island hinterlässt das natürliche Tageslicht einen starken, einmaligen Eindruck», erläutert Architekt Stephan Zopp von den Ateliers Jean Nouvel. «Das ist nur an diesem Ort in dieser Qualität und Intensität erlebbar – dieses Lichtspiel auch im Gebäude sichtbar zu machen, war unser Ziel.» Es war eine Herausforderung, die Dichte der sich überlagernden Schichten so zu planen, dass der Museumsplatz gut verschattet und das Tageslicht dabei den Bedürfnissen von Beleuchtung und Ausstellung gerecht wurde. Licht und Staubpartikel erzeugen unter der Kuppel einen Lichtregen, der sich abhängig von Feuchtigkeit, Staubanteil und Sonnenstand verändert.

Modelle in verschieden Massstäben und unter vielfältigen Bedingungen wurden in Stuttgart im Freien und im Labor sowie vor Ort in Abu Dhabi getestet. «Mit den Modellen haben wir auch die notwendigen technischen und konstruktiven Erkenntnisse gewinnen können», erläutert Zopp. Und Matthias Schuler, Gründer und Projektpartner bei Transsolar, ergänzt: «Einige Aspekte dieses Lichteffekts, wie Geometrie und Materialreflexion, konnten mit dem skalierten Modell überprüft werden – Jean Nouvel und sein Team kamen dazu nach Stuttgart in das Lichtlabor Artificial SkyLab der Hochschule für Technik.» Die Untersuchungen hätten Ingenieure und Architekten gleichermassen fasziniert, so Schuler. Aus all diesen Studien erstellte Transsolar Empfehlungen zu Lage, Grösse und Verhältnis der Perforationen in der Kuppel und zum Reflexionsverhalten der Flächen unter der Kuppel, was dann in Abu Dhabi in Originalgrösse getestet wurde. Basierend auf dem partiellen 1:1-Modell musste auch der Nebel kalibriert werden, der im skalierten 1:33-Modell Staub und Feuchtigkeit darstellte. «Dieser Prozess zur Sicherstellung der Sichtbarkeit des ‚rain of light’ erforderte massive Zugeständnisse von Seiten der Architekten – beispielsweise liess sich der Wunsch Nouvels nach einer innen spiegelnd-reflektierenden Kuppel mit dem ‚rain of light’ nicht vereinbaren», erklärt Schuler.

Jedes Klima sei eine Ausnahme und verlange einen Eingriff, schrieb Jean Nouvel über das Projekt. Beim Bau des Louvre in Abu Dhabi ist das besonders deutlich geworden, die gewünschte Lichtstimmung und -wirkung konnte aber schlussendlich erreicht werden. Zur Eröffnung hat Transsolar Licht und Klima unter der Kuppel vermessen, die Ingenieure verfolgen das Projekt und finden Aufnahmen von begeisterten Besuchen in Pinterest und Instagram. Ob man den Lichtregen jedoch bei einem Besuch im Louvre sieht, hängt von zahlreichen Faktoren ab. «Wir würden sehr gern eine Wetterstation aufstellen, um die optimalen Bedingungen zur Sichtbarkeit vor Ort zu dokumentieren», so Matthias Schuler. «Dann könnten wir den Besucherinnen und Besuchern in etwa vorhersagen, ob und wann der Lichtregen sichtbar sein wird am Tag.»





Jean Nouvel gründete 1994 die «Ateliers Jean Nouvel». Heute zählt das Architekturbüro zu den grössten in Frankreich. Als wichtige Projekte zählen unter anderen das Institut der arabischen Welt in Paris, die Oper von Lyon und das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern. Nouvel ist Träger des Pritzker-Preises, des Praemium Imperiale und des Aga Khan Award for Architecture.



Transsolar KlimaEngineering wurde von Matthias Schuler 1992 gegründet und ist ein 70-köpfiges, international tätiges Ingenieurbüro mit Büros in Stuttgart, München, New York und Paris. Klimagerechtes und nachhaltiges Bauten beschäftigt die Planer ebenso wie die Herausforderung, die Aufenthaltsqualität von Innen- und Aussenräumen mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch und minimalen Belastungen für die Umwelt in Einklang zu bringen. Erste wegweisende Projekte für Transsolar waren das DATAPEC-Bürogebäude, der Suvarnabhumi Airport in Bangkok und der Posttower in Bonn.



