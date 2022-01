Ein 1,5 Zentimeter schmaler LED-Streifen hinter dem Spiegel strahlt auf alle Seiten ins Badezimmer.

Redaktion Hochparterre 31.01.2022 08:00

2016 hat das Thurgauer Spiegelschrank-Unternehmen Keller den Badezimmerschrank ‹Illuminato› lanciert. Es war das erste Schweizer Modell mit einem rundum beleuchteten Spiegel. Mit seinem reduzierten Design und der angenehmen Lichtwirkung mauserte sich der ‹Beleuchtete› schnell zum Erfolgsmodell. Der Clou des im eigenen Haus entwickelten und gestalteten Schranks: Der 1,5 Zentimeter schmale LED-Streifen hinter dem Spiegel strahlt auf alle Seiten. Er leuchtet durch den Spiegel hindurch nach vorn, strahlt seitlich rundherum ins Badezimmer und auch ins Innere des Schranks. Unten überlappt der Spiegel den Aluminiumrahmen um 1,5 Zentimeter, was einen Griff zum Öffnen überflüssig macht. So kommen bei ‹Illuminato› Technik und Funktionalität auf elegante Weise zusammen.





Bei ‹Illuminato› kommen Technik, Funktionalität und Eleganz zusammen.

Auch die Raumwirkung überzeugt: Von vorne betrachtet tritt nur das Spiegelglas mit seinem filigranen Lichtrahmen in Erscheinung. Weil das Licht in erster Linie seitlich ins Badezimmer strahlt, erscheint das Gesicht des Betrachters ohne Schatten – was den Start in den Tag an manchen Morgen durchaus leichter macht. Wird der 12,5 Zentimeter tiefe und 70 Zentimeter hohe Spiegelschrank in die Wand eingelassen, verschwindet der Schrankkörper fast vollständig. Das Resultat: Der Raum tritt in den Vordergrund, der Schrank wird auf den hinterleuchteten Spiegel reduziert.



Der reduzierte Lichtrahmen rund um den Schrankkörper ist eine Eigenentwicklung von Keller.

Erhältlich ist ‹Illuminato› wahlweise mit einem dimmbaren LED- Beleuchtungsrahmen mit 4000 Kelvin in Cool White oder in einer wärmeren Lichtfarbe mit 3000 Kelvin. Nun hat Keller die Beleuchtungs- und Steuerungstechnik weiterentwickelt. Bei ‹Illuminato 2.0› können Farbe und Intensität des Lichts mit einer Dimmfunktion und einer individuellen Tageszeitsteuerung eingestellt werden: von 2500 Kelvin, einem angenehm warmweissen Licht, bis 6500 Kelvin, was einer tageslichthellen Beleuchtung entspricht.

Im Jabee Tower in Dübendorf ZH von Sattlerpartner… (Foto: Goran Potkonjak)

…erleuchten rund 400 ‹Illuminato› die Badezimmer. (Foto: Goran Potkonjak)

Die Steuerung erfolgt über eine App oder das im Spiegelschrank eingebaute Bedienfeld. So kann im Badezimmer ein natürlicher Tagesverlauf simuliert werden, etwa Dämmerung am Morgen und am Abend, höchste Intensität über Mittag und eine Beleuchtung für die Nacht, die die biologische Uhr nicht stört. Denn Licht ist der Zeitgeber für unsere innere Uhr, es taktet die menschlichen Funktionen im 24-Stunden-Rhythmus und beeinflusst auch unsere Stimmung und unsere Aufmerksamkeit. Weil aber nicht jeder Mensch den gleichen Biorhythmus hat, ist es sinnvoll, die Lichtintensität individuell an die Tageszeit zu koppeln und zu steuern. Das macht ‹Illuminato 2.0› möglich und läutet damit eine neue Ära der Badezimmerkultur ein. Gefertigt wird ‹Illuminato 2.0› übrigens aus einem Aluminium, dessen Herstellung dank der Verwendung erneuerbarer Energiequellen die CO2-Bilanz des Leichtmetalls auf ein Viertel der weltweiten Durchschnittswerte verringert.