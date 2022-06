Blickfang in den Räumen von Horváth & Partner am Flughafen Zürich: die Bar im Betonlook. Fotos: Ernst, von Petersdorff + Partner

Redaktion Hochparterre 09.06.2022 11:32

Die Bar im Betonlook ist ein Eyecatcher – und nur eine von mehreren massgeschneiderten Lösungen in den Räumen des Beratungsunternehmens Horváth & Partner im ‹Circle›-Gebäude am Flughafen Zürich. Entstanden ist die Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Innenarchitekturbüro Ernst, von Petersdorff + Partner. Die Bar und auch alle anderen Schreinerarbeiten – vom Welcome Desk bis zu den Touchdown-Arbeitsplätzen – hat die Möbelwerkstätte Vifian gefertigt.





Die Touchdown-Arbeitsplätze sind den baulichen Gegebenheiten entsprechend massgefertigt.

Vifian ist ein über 150 Jahre altes Traditionsunternehmen in Schwarzenburg BE. Joseph Vifian gründete einst neben dem Bauernhof seiner Eltern eine Holzwerkstätte. Generationen später ist daraus ein Betrieb geworden, der über 50 Mitarbeitende beschäftigt und sich ganz der Einrichtung von Wohnräumen und Arbeitsumgebungen verschrieben hat. Die breite Produktepalette umfasst im Wohnbereich Schränke, Sideboards, Regale und Betten. Im Arbeitsbereich möbliert Vifian – in der Regel in Kooperation mit Innenarchitekturbüros – massgeschneiderte Zonen für unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungszwecke: Empfangstheken, Sitzbänke und Sitznischen, Arbeitsplätze oder eben eine Bar. «Gerade das Projekt im ‹Circle› zeigt, dass eine interdisziplinäre Teamarbeit zu wunderbaren neuen Arbeitswelten führt», stellt Vifian-CEO Christian Petrini fest. Er leitet das Unternehmen seit 2019.



Visitenkarte des Beratungsunternehmens: die Empfangstheke.

Consultingbüros, Anwaltskanzleien, aber auch Arztpraxen und Gastronomiebetriebe verlangen heute eine individuell angepasste Einrichtung; die Arbeitswelten werden immer mehr zu offenen Zentren der Kommunikation und Zusammenarbeit. Während das Arbeiten am selben Ort, zu fixen und regelmässigen Präsenzzeiten, an Bedeutung verliert, spielt die Gestaltung der Umgebung eine zunehmend wichtige Rolle als Teil der Unternehmensstrategie. Vifian erarbeitet deshalb Konzepte für die Möblierung. Oft ruft eine interne Situation, etwa ein Change-Management-Prozess, nach einer neuen Einrichtung. Dann nimmt Vifian – gemeinsam mit externen Fachleuten – an Workshops teil, in denen eine Führungs-, Team- und Kommunikationskultur entwickelt wird. Anschliessend entstehen Skizzen, 3-D-Visualisierungen und Modelle für die Einrichtung. Denn das Farb- und Materialkonzept soll die Unternehmens-DNA sichtbar und spürbar machen.





Die Holzmöbel sind Einzelanfertigungen mit präzisen Details.

Neben Innenarchitekturbüros kommen auch Einrichtungshäuser auf Vifian zu, wenn es um individualisierte und massgeschneiderte Lösungen geht. Zu den Kunden zählen aber ebenso bundesnahe Betriebe und Grossunternehmen, die schon seit vielen Jahren auf das Handwerk von Vifian setzen. Christian Petrini umschreibt die Möbel von Vifian als «stilvoll, modern, filigran und zeitlos». Dabei setzt das Unternehmen auf Swissness, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. «Und wir bewegen graue Standardmodelle hin zum bunten Einzelstück», ergänzt der CEO. Das Team verwendet moderne Tools und einen Maschinenpark mit hohem Automatisierungsgrad, der aber genug Flexibilität für die Herstellung von Einzelstücken bietet. Und zur Unternehmensphilosophie gehört nicht zuletzt das Bekenntnis zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.