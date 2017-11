Wenn die Badewanne Weihnachten schreit

Text: Urs Honegger / 27.11.2017 15:15

‹Maison Valentina› schickt uns Weihnachts-Deko-Ideen fürs Badezimmer. Die möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, weil «nothing screams more Christmas then a gold décor», wie Valentina korrekt festhält. Wie Sie es von uns als Fachjournal erwarten, treffen wir eine Selektion, wählen das für Sie Beste aus: den ‹Newton Bathub›, da in unsere Breitengraden Zurückhaltung noch ihren Wert hat. Oder wie es Valentina sagt: «If you don't want all gold bathtubs and would prefer to only have accents of gold.»