«The Most Decadent Apple Accessory Ever Created»

Text: Urs Honegger / 20.11.2017 14:00

Da war doch diese Werbung: Millionen Jahre lang hat sich das Wasser durch den Berg gekämpft, um dann – Valser zu werden! Ähnlich funktioniert, was wir per Mail bekommen haben: Vor Jahrmillionen entstanden, über Jahrtausende abgekühlt, endlich Marmor geworden, um dann – Unterlage eines Laptops zu werden. Ironie des Schicksals nennt man das wohl. Der Mensch mit seinen mediokren statistischen 85 Jahren Lebenszeit schafft es, etwas, das in einem für ihn unvorstellbaren Zeitraum enstanden ist, innert kürzester Zeit klein zu kriegen. Und er ist auch noch stolz darauf und lobpreist sein Produkt als «das dekadenteste Apple-Accessoire aller Zeiten». Chapeau!