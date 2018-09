Beat Franks Entwurf für La Tourette

Meret Ernst 24.09.2018 09:09

Beat Frank entwarf 1994 für das von Le Corbusier erbaute Kloster Sainte-Marie de la Tourette neue Stühle und Tische. Denn im Refektorium assen längst nicht mehr nur die Mönche in Stille, sondern auch Architekturinteressierte und Gäste. Der Berner Designer wurde deshalb vom französischen Kulturministerium eingeladen, eine neue Möblierung zu entwerfen. Frank besuchte das Kloster, entwarf, produzierte und lieferte eine Nullserie von zwanzig Stühlen und zwei Tischen. Der Stuhl besteht aus drei verleimten Birkenschichtholz-Elementen: dem runden Sitz, der gerundeten Rückenlehne und einer senkrecht stehenden Stützplatte. Allerdings sollte sich das Kloster dann doch anders entscheiden – und ein Ensemble kam in einen Nürnberger Architektenhaushalt. Nun bietet Tabouret Design sechs handsignierte und nummierte Stühle an. Wer vor dem Kauf mehr über die Geschichte dieses Entwurfs nachlesen will, findet sie in Benedikt Loderers Beitrag, den er im Hochparterre 4/1995 publizierte.