Peter Volkart nutzt Archivschätze, Kunstfotos, Werbefilme und Amateuraufnahmen. Fotos: zVg

In einer bunten Montage erzählt Peter Volkart die Geschichte des Kultobjekts Poloroids und spannt den Bogen zwischen Technologie, Kunst und Popkultur. Wir verlosen eine DVD des Films an den oder die Schnellste.

Anna Raymann 18.12.2019 16:23

Über die Festtage wird viel fotografiert: Die Familie, der Weihnachtsbaum, das Essen. Digital geknipst, kann man die Bilder beliebig bearbeiten oder gar wieder löschen. Etwas magischer geht es da bei den Sofortbildkameras zu. Da sind Farben, die sich geisterhaft zu Bildern zusammenschliessen und immer wieder Überraschungen bereithalten. In einer bunten Montage aus Kunstfotos, Amateuraufnahmen und Werbefilmen erzählt der Zürcher Filmemacher Peter Volkart die Geschichte um das Kultobjekt Polaroid und seinen genialen Erfinder Edwin Land. Volkarts erster Langfilm erschien bereits 2018, nun ist er – ähnlich analog wie seine Protagonistin – auch auf DVD erhältlich. Kurz vor Weihnachten verlosen wir ein Exemplar und halten uns dabei an den Titel «Subito»: Melden Sie sich mit Ihrem Namen per Mail an online@hochparterre.ch – je schneller, desto gschwinder. ###Media_2###...