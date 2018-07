Schweizer Design statt italienische Kleider

Swiss Design Market: Die vierte Ausgabe in Luzern.

Text: Lilia Glanzmann / 23.07.2018 15:44

Der «Swiss Design Market» geht in die vierte Runde – dieses Mal in Luzern, im ehemaligen OVS-Lokal. An der Hertensteinstrasse 50 sind ab 2. August 2018 auf einer Fläche von 200 Quadratmeter 50 Schweizer Labels aus den Bereichen Wohnen, Mode, Schmuck, Kosmetik und Keramik zu finden. Ausgewählt wurden diese von den «Swiss Design Market»-Machern Martina Unternährer und Stefan Egli, die jeweils auch mit ihren eigenen Labels «Storyfabrics» und «Home3 Design» vertreten sind.