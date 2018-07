Vier Jahre später

Text: Lilia Glanzmann / 16.07.2018 12:00

Während 15 Jahren dokumentiert das Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule der Künste/Institut für Gegenwartskunst fotografisch die Entwicklung der Stadt Schlieren, wie wir vor vier Jahren berichteten. Nun sind hier die neusten Aufnahmen zu finden, informieren uns die Projektleiter. Ausgangspunkt für die fotografische Beobachtung bildet das Stadtentwicklungskonzept von Metron, das Schlieren seit 2005 umsetzt. Das Projekt soll zeigen, wie sich der Lebensraum in Schlieren aufgrund der planerischen und baulichen Massnahmen verändert. Die Fallstudie unter der Leitung von Ulrich Görlich und Meret Wandeler bildet eine für die Schweiz in dieser Form einmalige fotografische Dokumentation von räumlichen Veränderungsprozessen in der Agglomeration. Das Forschungsprojekt will damit einen Beitrag zur aktuellen Debatte über eine nachhaltige Siedlungsentwicklung und Verdichtung nach Innen leisten. Noch zwei Jahre also, dann ist das Projekt abgeschlossen – wir sind bereits gespannt, welche Aussagen sich anhand der Bilder über die gesamten 15 Jahre machen lassen.