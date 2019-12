Der Countdown-Kalender verkürzt die Wartezeit bis zur EM 2020.

Lilia Glanzmann 04.12.2019 17:21

Gestickt, gelasert, gemalt und gezeichnet: Die Sammel-Sticker des Luzerner Vereins «tschutti heftli» zeigen Christiano Ronaldo, Xherdan Shakiri und Antoine Griezmann ungewöhnlich – sie geben dem Fussball ein neues, künstlerisches Gesicht. Statt langweiliger Fussballer-Fotos kleben Sammler in deren Album zur Europameisterschaft 2020 kleine Kunstwerke: 24 Künstlerinnen und Künstlern gestalten alle Spieler und Trainer, die an der EM dabei sind. So bietet das Heft – gestaltet vom Designbüro C2F – nicht nur einen Überblick über die besten Fussballer, sondern auch über die verschiedensten Stile zeitgenössischer Portrait-Illustration. Wer die 24 Teams gestaltet, ermittelte eine siebenköpfige Jury aus 122 Eingaben. Die Teilnehmenden entwarfen alle ein Portrait des Trainers Jürgen Klopp. Bevor nun die Sammelbilder erscheinen, lanciert das «tschutti heftli» einen Countdown-Kalender, der die Zeit bis zur Europameisterschaft im Juni 2020 verkürzt: Darin sind alle Eingaben aus dem Illustrations-Wettbewerb versammelt. Ein Highlight sind nebst den vielseitigen Klopp-Illustrationen die Zeichnungen der Kategorie U13, bei der Kinder und Jugendliche ihre Lieblingsfussballerinnen und -fussballer gezeichnet haben. Gerade eben ist auf «wemakeit» ein Crowdfunding gestartet, das die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler fürs Album 2020 unterstützt.