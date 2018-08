Die Mini-Me-Kollektion von Missoni

Anna Raymann 13.08.2018 17:08

Das charakteristische Zickzack-Muster und gedeckte Farben ziehen sich durch die diesjährige Winterkollektion des italienischen Familienunternehmens Missoni. Fliessende Formen, Fransen und Pailletten bestimmen das Sortiment. Weil Mädchen diese Mode so sehr lieben würden, gebe es nun die wichtigsten Motive aus der Kollektion auch in Kindergrössen. Da gibt es zum Beispiel dunkle Längsstreifen als Cardigan für die Mutter und als Kleid für die Tochter, ein leichtes Zickzack als langer Rock für Mama und als Mini für das Mini-Me. Mütter und Töchter können den Herbstspaziergang also gleich im Partnerlook antreten. Und falls die modeverliebten Töchter nicht genug bekommen, gibt es weitere Mini-Me-Kollektionen beispielsweise bei Gucci oder man lässt sich gleich bei einem Mutter-Tochter-Styling von Zalando-Ableger Zalon beraten. Die trendbewusste Mutter also teilt sich den Kleiderschrank mit der Tochter. Dies mag zwar platzsparend sein, führt mit Fransen und Pailletten aber eher zu einer modischen Infantilisierung – «just as stylish as the daughter» sozusagen.