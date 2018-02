So etwa sieht «Zuhause mit Pode» aus.

Text: Lilia Glanzmann / 5.02.2018 13:54

Foto: Arjan Benning

«Thuis met Pode» – also «Zuhause mit Pode» – verspricht der niederländische Möbelhersteller in seinem Katalog. Die Fotos darin vermittelt allerdings alles andere als Geborgenheit: Genau so haben wir uns «metaphysisch gruseln» immer vorgestellt. Aber sehen Sie selbst, indem Sie sich durch obige Bildergalerie klicken.