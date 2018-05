Kapsel-Kugi

So funktioniert das Kapsel-Recyling: Der Kugelschreiber-Klassiker 849 aus gebrauchten Kaffeekapseln.

Text: Lilia Glanzmann / 7.05.2018 11:04

Gebrauchte Kaffeekapseln animieren zu allerlei Recycling-Kunst: Windlichter, Ohrringe oder Engel-Figürchen zu Weihnachten. Bisher hat uns keines dieser Objekte so recht überzeugt, die Kapseln wurden in ihrer ursprünglichen Form verarbeitet oder dafür platt gedrückt. Nun kooperieren die beiden Westschweizer Marken Nespresso und Caran d’Ache und lancieren gemeinsam eine limitierte Edition des Kugelschreibers 849 aus gebrauchten Kapseln. So funktioniert das Recycling: Die Form ist die bewährte eines Klassikers, nur das Material wurde wiederverwendet.