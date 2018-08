Garage Art Sale an der Rousseaustrasse 59 in Zürich.

Lilia Glanzmann 22.08.2018 12:08

Ob Werke von Anja Schori oder Peter Hauser, Kameras, Requisiten, Bücher, Mixtapes oder LPs: Die Künstler des Atelierhauses an der Rousseaustrasse 59 in Zürich veranstalten kommenden Samstag, 25. August 2018 ab 14 Uhr einen «Garage Art Sale», um ältere Arbeiten, die sie lange schon in ihren Ateliers lagern, zu verkaufen. Mit dabei sind zudem Esther Mathis, Stephanie Hess, Marlyse Brunner, Johanna Bruckner, Lena Maria Thüring, Niklaus Rüegg, Monika Stalder, Riikka Tauriainen, Leila Peacock, Oh, Sister Records, Light of Other Days und Pause ohne Ende. Wer keine Kunst kaufen will, für den gibts Bar, Grill und Musik im wunderschönen Garten. Also: It's now or never!