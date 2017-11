Text: Lilia Glanzmann / 13.11.2017 13:25

«Schmuck macht glücklich», schreibt uns Bruna Hauert. In ihrer Galerie «Friends of Carlotta» zeigt sie ausgewählte Stücke zeitgenössischer Schmuckgestalter, die sie überall auf der Welt aufstöbert. In der Weihnachtsausstellung «Ho! Ho! Ho!» sind nun ihre Favoriten ausgestellt. Hier haben wir eine kleine Auswahl davon zusammengestellt, alle Positionen sind noch bis zum 23. Dezember am Neumarkt 22 zu sehen.