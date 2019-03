Der Dubai-Grill. Kostenpunkt: 250'000 Franken.

Lilia Glanzmann 21.03.2019 16:07

Der Dubai Grill hat der St.Galler Hersteller Azado ursprünglich für einen Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angefertigt. Er sollte an der Messe «WOW» in Dubai gezeigt werden, doch diese wurde verschoben. Nun zeigten ihn die Macher stattdessen an der Giardina in Zürich. Das 140-Kilo-Koloss kostet 250'000 Franken. So sind die Griffe, Ablageplatte und Gasregler aus französischem Lalique-Kristall gefertigt, die Chromstahlteile sind mit Black-Inox behandelt, Schrauben, Ketten und Splinten sind aus 24-karätigem Gold. Doch der Absurdität nicht genug: Wer diesen Luxusgril kauft, dem verspricht Azado kostenlos obendrauf ein ganzes, in der Schweiz gezüchtetes Black-Angus-Rind.