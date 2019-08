Wir verlosen einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Franken, gültik in allen Geschäften in den Viaduktbögen. Fotos: Lea Huser

Anna Raymann 21.08.2019 11:30

Die Zürcher Viaduktnacht geht am Freitag, den 6. September 2019 bereits in die 9. Runde. Von Bogen zu Bogen schlendernd, gibt es für das Publikum ab 17 Uhr ein vielseitiges Programm zu entdecken. Von der Leuchtenausstellung bei «Codes Lite» bis zur Videokunst von Kollektiv Packungsbeilage wird das Fest zudem musikalisch von Bands und DJs begleitet. Verschiedene Stände verpflegen beispielsweise mit Raclette, japanischem Streetfood oder jamaikanischen Drinks. Alle Läden haben bis um 23 Uhr geöffnet. Damit Sie dies auskosten können, verlosen wir hier einen «Im Viadukt»-Gutschein à 100 Franken, der für alle Läden gültig ist – first come, first serve....