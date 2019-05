Ein Bild aus dem Reiseführer «ekko».

Lilia Glanzmann 27.05.2019 13:11

Anina Mutter hat ein Buch geschrieben – genauer einen «Pocket Travel Guide» für die Deutschschweiz. Darin will sie auf 64 Orte aufmerksam machen, die für sie das Leben etwas besser machen: «Und vor allem ein wenig nachhaltiger.» Anina Mutter bloggt zum Thema und will damit inspirieren, ohne die Moralkeule zu schwingen. Um ihren Guide lokal zu produzieren, hat sie «ekko» im Eigenverlag publiziert, und auf «Blue Angel» zertifiziertem Papier in einer kleinen Buchmanufaktur in Winterthur gedruckt. In dem Buch finden sich Restaurant-Tipps, Hotel-Empfehlungen aber auch Ratschläge für Sport und Wellness.