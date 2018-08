Die schöne Artischocke wird 60 Jahre alt.

Poul Henningsen Artischocke wird sechzig Jahre alt – Anlass für eine Sonderedition, die den Klassikerstatus festigen will.

Meret Ernst 29.08.2018 11:08

Geburtstage von Klassikern werden gerne gefeiert – geht es doch für einmal nicht um das Neue, sondern um Jahresringe, die den Klassikerstatus zementieren. So auch bei der legendären Leuchte, die Poul Henningsen vor sechzig Jahren für das Kopenhagener Restaurant Langelinie Pavillonen entworfen hatte. Nun bietet der Hersteller Louis Poulsen die Artischocke in gebürstetem Messing, bisher nur auf Kundenwunsch produziert, regulär an. Eine Gravur (Poul Henningsens Unterschrift – PH Artichoke – 1958–2018 – Jubiläumsausgabe) und eine Nummer halten das Ereignis fest. Wer genau hinschaut, entdeckt sie auf der dritten Blätterreihe von oben.