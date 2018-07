Design-Flohmi

Text: Lilia Glanzmann / 9.07.2018 11:37

«Ihr Lieblingsstück zum Schnäppchenpreis» schreibt «daskonzept» und lädt zum «Design Brocante». Weil die neuen Stücke von der Mailänder Möbelmesse bald eintreffen sollen, brauchen die Thuner Platz in ihrer Ausstellung – so bieten sie sämtliche Ausstellungsstücken in den Showrooms an der Berntorgasse 16 und in der Konzepthalle6 mit 20 Prozent Rabatt an. Wer also gerade auf der Suche nach einem neuen Stuhl, Tisch, Büromöbel, Leuchte oder Schrank ist, wird vom 11. bis 26. Juli allenfalls in Thun fündig.