Das multifunktionale Avocadomesser

Text: Meret Ernst / 5.03.2018 10:17

Je simpler die Aufgabe, desto wahnwitziger die Lösungsfindung. Diese Regel zeigt sich einmal mehr an der Avocado. Respektive an der Aufgabe, sie aufzuschneiden, zu entkernen und dem Verzehr zuzuführen. Der Phantasie, einfache Handgriffe in ein multifunktionales Etwas zu übersetzen, sind keine Grenzen gesetzt. Und sie ist grün: hellgrün, grüngelb, dunkelgrün. Das stellt fest, wer zum Thema Bilder googelt. Nun hat sich auch Kuhn Rikon am Wettbewerb beteiligt und trumpft gleich mit fünf Funktionen in einem – Messer? Gerät? Objekt? – auf: aufschneiden, entkernen, scheibeln, herauslösen, zermantschen. Und lanciert vor allem eines: die Diskussion über Universalismus versus Spezialisierung.