Das Interior-Design-Horoskop 2018

‹Color of the Year 2018›: «Ultra Violet lights the way to what is yet to come.»

Text: Urs Honegger / 8.01.2018 14:00

Das Trendraten und Trendsetzen fürs neue Jahr läuft auf Hochtouren und rinnt über die Mail-Inbox in unsere Redaktion. Zum Beispiel Pantone mit der ‹Color of the Year 2018›: «Ultra Violet lights the way to what is yet to come», orakelt Pantone-Chefin Leatrice Eiseman. Der Blog ‹Home Decor Ideas› warnt den Leser, dass ihn die Trendvorschau vielleicht schocken wird und prophezeit: «Everybody wants calm.» Na ja. ‹Living Room Ideas› teilt mit uns sieben Neujahrsvorsätze, «that will forever change your living room decor». Erster Vorsatz: «Schmeiss alles raus, was du nicht wirklich brauchst.» Und auch ‹Mid Century Furniture› schaut in die Zukunft mit dem Interior-Design-Horoskop 2018: «We Know What Your Zodiac Sign Will Love». Ich zum Beispiel, als Zwilling, werde dieses Jahr «good quality furniture» brauchen. Den Bestellknopf gibt es auf der Webseite gleich daneben.