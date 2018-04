Grösstes Tschuttibildli der Welt

Text: Lilia Glanzmann / 9.04.2018 11:06

Vergangenen Freitag lancierte das Tschuttiheftli das fünfte Sammelalbum zur WM in Russland. Highlight: Das wohl weltgrösste Fussballer-Portrait – Haris Seferović, gezeichnet auf dem Rasen des FC Sursee. Umgesetzt hat es der Basler Grafikdesigner Stevie Fiedler, der im Album die Spielerporträts der Schweizer Nationalmannschaft gestaltet hat. Er zeichnete die Spieler mit weissen Linien auf fiktive Fussballfelder. Genauso hat er nun den «Mann aus Sursee» in Grossformat auf der echten Schlottermilch umgesetzt – dort also, wo Seferović Karriere einst begann.