Bespoke Murals

Text: Meret Ernst / 29.01.2018 15:28

Fehlt es der Wohnung, der Bar, dem Büro an individueller Gestaltung, dem gewissen Etwas, der eigenen Note? Auf «Book a Street Artist» kann man die entsprechende Fachfrau buchen. Wer sich in der Szene nicht auskennt und unsicher ist, ackert die Portfolios durch. Angeboten wird Wandmalerei oder Tape Art, Lichtinstallationen, Holz-Kunst oder Paste Up. Egal ob einzelne Buchstaben, Schriftzüge oder grossflächige Wand- und Deckengestaltungen: es ist so ziemlich alles drin. Gelingen wird das Werk allerdings nur, wenn die Auftragserteilung ein paar Regeln folgt: die künstlerische Freiheit sollte nicht in zu detaillierten Vorgaben erwürgt werden. Sonst wäre der Griff zur Tapete wohl erfolgversprechender.