Die drei Basler Architekten Céline Dietziker, Lukas Gruntz und Luigi Middea haben das Basler Grundrissquartett erfunden und gezeichnet.

Roderick Hönig 12.08.2019 13:41

Das Grundrissquartett fasst den Basler Wohnungsbau der letzten 120 Jahren in kompakter Form zusammen. 64 Karten mit je einem Wohnungsgrundriss in einem schönen Schächteli repräsentieren die relevanten Beiträge zum Wohnungsbau seit 1900. In jeder Epoche werden besonders exemplarische Wohnbauten ausgesucht: Vom Haus am Viadukt von Baumeister Rudolf Linder bis zur Stadterle von Buchner Bründler Architekten. Sämtliche Grundrisse sind in einheitlichem Massstab und Plangrafik nachgezeichnet. Köpfe hinter dem Quartett sind die drei Basler Architekten Céline Dietziker, Lukas Gruntz und Luigi Middea. Wir verlosen drei Quartette. Melden Sie sich via E-Mail mit Ihrem Namen – unter allen Antworten verlosen wir 3 Ausgaben....