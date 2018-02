A 24K Poem

Text: Lilia Glanzmann / 26.02.2018 11:28

Eine schöne Geschichte erzählt die neuste Tapete vom Textillabel «4Spaces», entworfen vom Zürcher Grafikstudio Moiré, das sich aus Marc Kappeler, Simon Trüb und Dominik Huber zusammensetzt: Das Motiv zu «A24K Poem» war ein Weihnachtsbrief von Marc Kappeler an seine Frau, gesetzt in einem arabisch anmutenden Font. Dieser sagte:





«you can be a tiger

you can be a butterfly

you can be anything

you want to be»