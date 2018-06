Mit der Art in Basel startet auch die Design Miami. Nun sendet uns deren PR-Agentur eine Reihe von Zahlen, um uns nach Basel zu locken. Es sind etwa 383 Designer vertreten, 79 davon weiblich. Getrunken werden 5358 Gläser Champagner, 1,3 Zentimeter misst das kleinste ausgestellte Stück und vier Meter der höchste gezeigte Stuhl. Wer sich diese Superlative vor Ort anschauen möchte, kann das bis Ende Woche an der Messe Basel tun – wir verzichten dieses Jahr für einmal und schauen uns einen Teil der auf den 13'000 Quadratmetern ausgestellten Stücke via Instagram an.