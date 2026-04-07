Zirkulit
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Vom Abfall zum Baustoff

Das lineare Bauen muss zum Kreislauf werden. Nur wie? Das Firmen-Netzwerk Zirkulit geht diese Aufgabe vom Ende her an. Das Unternehmen Eberhard beispielsweise gewinnt aus Bergen von Mischabbruch sekundäre Rohstoffe. Dank eines ausgeklügelten Prozesses mit optischen Sensoren, KI-gesteuerten Greifarmen und Nassaufbereitung kann es den grössten Abfallstrom der Schweiz noch besser nutzen und den immer knapper werdenden Deponieraum schonen. Es sortiert die Materialien auseinander, trennt die mineralischen in schwere und leichte Bestandteile und bereitet sie zu sekundären Rohstoffen auf. Weitere Zirkulit-Partnerfirmen stellen daraus neue Baustoffe her: Kästli Bau bei Bern produziert einen zirkulären Beton, der mehr Sekundärmaterial, aber weniger Zement als gewöhnlicher Recyclingbeton enthält und zusätzlich CO₂ speichert. Die Zuger Firma Swisspor schäumt aus Bauschutt den ersten zirkulären Dämmstoff.

Dieses Themenheft erzählt, wie der Zirkulit-Kreislauf funktioniert. Der ETH-Professor Guillaume Habert erläutert, was Recycling wirklich bringt. Die Fotografin Annick Ramp hat Schutthaufen und Trennanlage, Labor und Produktionshallen ins Bild gesetzt – und die Menschen dahinter. Ganz langsam schliesst sich der Kreis – damit wir das lineare Bauen hinter uns lassen. 

In Zusammenarbeit mit Zirkulit
07.04.2026 08:04
Zirkularität ist eine Frage der PerspektiveAuch höchste Recyclingraten machen das Bauen nicht automatisch zirkulär. Doch sie lassen uns die Materialien in unseren Gebäuden anders sehen.
Guillaume Habert   07.04.2026 08:00
Mischabbruch als Mine
In Zusammenarbeit mit Zirkulit
11.05.2026 14:05
Mischabbruch als Mine
Den Baukreislauf zu schliessen, heisst, beim Abfall anzufangen und beim Material aufzuhören – oder umgekehrt. Ein Besuch bei der Firma Eberhard in Oberglatt.
Axel Simon   11.05.2026 14:46
Beton im Kreislauf
In Zusammenarbeit mit Zirkulit
07.04.2026 08:04
Beton im Kreislauf
Mehr Recyclinggranulat, weniger Zement und dabei so leistungsfähig wie Primärbeton – so vereint der zirkuläre Beton den Schutz von Ressourcen und Klima.
Palle Petersen   07.04.2026 08:00
In Zusammenarbeit mit Zirkulit
07.04.2026 08:04
«Wir können die Zukunft nicht schönrechnen»Miriam Esders ist Nachhaltigkeitsexpertin bei Zirkulit und erklärt, wie Ökobilanzen funktionieren und warum diese gerade bei rezyklierten Baustoffen wichtig sind.
Mirjam Kupferschmid   07.04.2026 08:00
Dämmen mit Luft und Abfall
In Zusammenarbeit mit Zirkulit
07.04.2026 08:04
Dämmen mit Luft und Abfall
Der Dämmstoff ‹Swisspor Ecorit› ist das Ergebnis von jahrelangen Experimenten, viel Tüftlerwillen und Hartnäckigkeit. Ein Besuch in der Produktion.
Mirjam Kupferschmid   07.04.2026 08:00